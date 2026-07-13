'பிரேயர்' கோப்பை மகளிர் 'டி20' ஆரஞ்ச் டிராகன்ஸ் அணி வெறறி
'பிரேயர்' கோப்பை மகளிர் 'டி20' ஆரஞ்ச் டிராகன்ஸ் அணி வெறறி
UPDATED : ஜூலை 12, 2026 05:02 PM
ADDED : ஜூலை 12, 2026 04:10 PM
சென்னை: மகளிருக்கான 'டி20' கிரிக்கெட் தொடரில், நேற்றைய ஆட்டத்தில் ஆரஞ்ச் டிராகன்ஸ் அணி வெற்றி பெற்றது.
டி.என்.சி.ஏ., எனும் தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் சங்கம் சார்பில், மகளிருக்கான 'பிரேயர்' கோப்பை 'டி20' கிரிக்கெட் தொடர் நடக்கின்றன.
திருவள்ளூர், கோஜன் கல்லுாரி மைதானத்தில் நேற்று காலை நடந்த முதல் போட்டியில், பிங்க் வாரியர்ஸ் அணி, முதலில் பேட் செய்து 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 108 ரன்கள் எடுத்தது. அடுத்து களமிறங்கிய ரெட் ரேஞ்சர்ஸ், 18.5 ஓவர்களில் 4 விக்கெட் இழப்புக்கு 112 ரன்கள் எடுத்து, 6 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.
அடுத்து நடந்த போட்டியில், ஆரஞ்ச் டிராகன்ஸ் அணி, 20 ஓவர்களில் 7 விக்கெட் இழப்புக்கு 113 ரன்கள் எடுத்தது. இலக்கை விரட்டிய எல்லோ சேலஞ்சர்ஸ் அணி, ஆரஞ்ச் டிராகன்ஸ் பந்துவீச்சை சமாளிக்க முடியாமல் 19.2 ஓவர்களில் 99 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தது. இதன் மூலம் ஆரஞ்ச் டிராகன்ஸ் 14 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது.