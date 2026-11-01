கைதிகள் ‘எஸ்கேப்’ எதிரொலி சிறை அங்காடிகள் மூடல்

ADDED : நவ 01, 2026 08:26 PM
சென்னை: கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவங்களை தொடர்ந்து, புழல் உள்ளிட்ட சிறைகளில் நன்னடத்தை கைதிகளால் நடத்தப்பட்டு வந்த சிறை அங்காடி, உணவகங்கள், பெட்ரோல் பங்க்குகள், இறைச்சி கடைகள் இன்று (நவ.,1) முதல் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளன.
புழல் மத்திய சிறை வளாகத்தில் கைதிகளின் மறுவாழ்வுக்காக, ‘ப்ரீடம் பஜார்’ நடத்தப்படுகிறது. இங்கு உணவகம், பெட்ரோல் பங்க், இறைச்சி கடை செயல்பட்டு வந்தன. மாநிலத்தின் முதல் பெண் கைதிகள் நடத்தும் பெட்ரோல் பங்க்கும் இங்கு இயங்கி வந்தது.
புழல் சிறையில் விசாரணை மற்றும் தண்டனை கைதிகள், தேனி சிறையில் 17 கைதிகள் தப்பியோடியதை தொடர்ந்து, சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் சிறை அங்காடிகள் மூடப்பட்டுள்ளன.
மறு உத்தரவு வரும் வரை இவை திறக்கப்படாது என்றும், கூடுதல் காவலர்கள் நியமிக்கப்பட்ட பிறகே மீண்டும் திறக்கப்படும் என்றும் சிறைத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
சிறைத்துறை வட்டாரத்தினர் கூறுகையில், ‘புழல் சிறை நுழைவாயில் அருகே புதிய கட்டடம் கட்டப்பட்டு வருகிறது. அங்கு சிறை அங்காடி அமைக்கப்படுவதால், கைதிகள் வெளியே செல்ல வேண்டிய அவசியம் இருக்காது’ என்றனர்.