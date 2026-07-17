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﻿ சிறையில் கைதி இறப்பு காவல் நிலையம் முற்றுகை

﻿ சிறையில் கைதி இறப்பு காவல் நிலையம் முற்றுகை

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:50 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:50 AM

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சேலையூர்: சேலையூரைச் சேர்ந்தவர் பாலாஜி, 44. 'குட்கா' புகையிலை விற்ற வழக்கில் கைதாகி, புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருந்தார். கடந்த 14ம் தேதி இரவு நெஞ்சு வலி ஏற்பட்டு இறந்தார் என, சிறை நிர்வாகம் தெரிவித்தது.

இந்நிலையில் அவரது உறவினர்கள் 200க்கும் மேற்பட்டோர், சேலையூர் காவல் நிலையத்தை நேற்று முற்றுகையிட்டனர்.

பாலாஜி மீது பொய் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும், போலீசார் தாக்கியதால் தான் இறந்ததாகவும், அவரது உறவினர்கள் குற்றம் சாட்டினர்.

சேலையூர் போலீஸ் உதவி கமிஷனர் நெல்சன், அவர்களிடம் சமரச பேச்சு நடத்தியதை அடுத்து அனைவரும் கலைந்து சென்றனர்.

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