கைதிகளால் இயக்கப்பட்ட ‘பங்க்’ தனியார் ஏஜன்சியிடம் ஒப்படைப்பு
கைதிகளால் இயக்கப்பட்ட ‘பங்க்’ தனியார் ஏஜன்சியிடம் ஒப்படைப்பு
UPDATED : நவ 06, 2026 07:47 PM
ADDED : நவ 06, 2026 07:44 PM
சென்னை: புழல் சிறை தண்டனை கைதிகளால் இயக்கப்பட்டு வந்த பெட்ரோல் பங்க் மூடப்பட்டிருந்த நிலையில், இந்தியன் ஆயில் நிறுவன தனியார் ஏஜன்சியில் ஒப்படைக்கப்பட்டு, மீண்டும் பயன்பாட்டிற்கு வந்துள்ளது.
புழல் மத்திய சிறையின் விசாரணை கைதி, தண்டனை கைதி என இருவர் மற்றும் தேனி சிறையில் 17 கைதிகள் தப்பியோடிய சம்பவம், தமிழகத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இதையடுத்து, புழல் மத்திய சிறையின் அருகே, நன்னடத்தை சிறை கைதிகளால் நடத்தப்பட்டு வந்த இரண்டு பெட்ரோல் ‘பங்க்’குகள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டன.
மூன்று நாட்களாக மூடப்பட்டிருந்த நிலையில், இந்தியன் ஆயில் நிறுவனத்தின் மூலம், தனியார் ஏஜன்சி பணியாளர்களை கொண்டு, பயன்பாட்டிற்கு மீண்டும் பங்க் திறக்கப்பட்டது.
புழல் மகளிர் சிறை அருகே இயக்கப்பட்டு வந்த பெட்ரோல் ‘பங்க்’கிலும், தனியாரால் பெட்ரோல், டீசல் விநியோகம் மீண்டும் தொடங்கப்பட்டு உள்ளது.