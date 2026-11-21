ஸ்கூட்டர் மீது லாரி மோதி தனியார் நிறுவன மேலாளர் பலி
ஸ்கூட்டர் மீது லாரி மோதி தனியார் நிறுவன மேலாளர் பலி
ADDED : நவ 20, 2026 08:53 PM
பள்ளிக்கரணை: பல்லாவரம் ரேடியல் சாலையில் இருசக்கர வாகனத்தில் சென்ற, 29 வயதுள்ள தனியார் நிறுவன மேலாளர் பிரகாஷ்ராஜ் மீது லாரி மோதி உயிரிழந்தார்.
மடிப்பாக்கம், நேரு நகரை சேர்ந்தவர் பிரகாஷ்ராஜ், 29. இவர் 'பெயின்ட்' கம்பெனி நிறுவனத்தில் மேலாளராக பணியாற்றி வருகிறார்.
நேற்று முன்தினம் இரவு துரைப்பாக்கம் சென்று விட்டு நள்ளிரவு 12:20 மணியளவில் துரைப்பாக்கம் – பல்லாவரம், 200 அடி ரேடியல் சாலை வழியாக தனது 'வெஸ்பா ஸ்கூட்டியில்' வீடு திரும்பி கொண்டிருந்தார்.
பள்ளிக்கரணை சென்னை ஒன் அருகே வந்த போது, பின்னால் வந்த டாரஸ் லாரி ‘யூடர்ன்’ எடுத்தபோது, எதிர்பாராத விதமாக ஸ்கூட்டியின் மீது மோதியதில், பலத்த காயம் அடைந்த அவர் சம்பவ இடத்திலேயே இறந்தார். டிரைவர் லாரியை நிறுத்தி விட்டு தப்பி ஓடியுள்ளார்.
அவ்வழியாக வந்த வாகன ஓட்டிகள் பார்த்து பள்ளிக்கரணை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
சம்பவ இடத்திற்கு வந்த போலீசார், உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக தாம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். தப்பி ஓடிய லாரி ஓட்டுநரை தேடி வருகின்றனர்.