/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/லாரியை முந்த முயன்று தனியார் ஊழியர் பலி
ADDED : அக் 25, 2026 02:35 PM
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ஆவடி: ஆவடி அடுத்த பட்டாபிராம், தண்டூரை கந்தசாமி நான்காவது தெருவைச் சேர்ந்த தனியார் நிறுவன ஊழியர் பாலமுரளி கிருஷ்ணன், 40, நேற்று மாலை அணைக்கட்டுச்சேரி மேம்பாலத்தில் பைக்கில் சென்றபோது, லாரியை முந்த முயன்று தடுமாறி கீழே விழுந்தார்.
ஹெல்மெட் அணியாததால் தலையில் பலத்த காயமடைந்து, மருத்துவமனை செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தார். ஆவடி போக்குவரத்து புலனாய்வு போலீசார், லாரி ஓட்டுநர் ஆனந்த குமார், 50, என்பவரை கைது செய்து விசாரிக்கின்றனர்.