மாதவரம் சாலையில் மீண்டும் விபத்து தனியார் நிறுவன மேலாளர் பரிதாப பலி
மாதவரம் சாலையில் மீண்டும் விபத்து தனியார் நிறுவன மேலாளர் பரிதாப பலி
ADDED : நவ 05, 2026 09:27 PM
மாதவரம்: மாதவரம் -– மணலி சாலையில் அடிக்கடி நடக்கும் விபத்துகளால், வாகன ஓட்டிகள் உயிரிழப்பது தொடர்கதையாகி வருகிறது. குண்டும், குழியுமான இச்சாலையில், 44 வயதுடைய தனியார் நிறுவன மேலாளர் விழுந்ததில், லாரி டயரில் சிக்கி பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
சென்னை, புழல் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சரவணன், 44; மணலியில் தனியார் நிறுவனத்தில் மேலாளராக பணிபுரிந்து வந்தார்.
நேற்று (நவ.,4) மாலை வேலை முடித்து, கொசப்பூர் அருகே மாதவரம் –- மாத்துார் தேசிய நெடுஞ்சாலையில், டி.வி.எஸ்., நிறுவன ஸ்கூட்டரில் சென்று கொண்டிருந்தார்.
குண்டும் குழியுமாக உள்ள சாலையில் தட்டுத்தடுமாறி ஓட்டி சென்ற சரவணன், மாதவரம் –- மாத்துார் சுங்கச்சாவடி அருகே, நிலை தடுமாறி விழுந்தார்.
அப்போது, பின்னால் வந்த எண்ணெய் லோடு ஏற்றப்பட்ட லாரி, சரவணன் மீது ஏறியதில், சம்பவ இடத்திலேயே அவர் பரிதாபமாக பலியானார்.
இந்த சாலையில் அடிக்கடி விபத்து ஏற்பட்டு, உயிர் பலி நிகழ்வதாக கூறி, அப்பகுதிமக்கள், மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
மாதவரம் – மணலி சாலையில், மெட்ரோ ரயில் பாதை, மழைநீர் வடிகால் மற்றும் ‘டோரன்ட்’ காஸ் குழாய் பதிப்பு உள்ளிட்ட பணிகள் நடந்து வருகின்றன.
இதனால், இச்சாலை குண்டும் குழியுமாக மாறி, போக்குவரத்துக்கு லாயக்கற்ற நிலையில் இருப்பதோடு, வாகன ஓட்டிகளை காவு வாங்கும் இடமாகவும் மாறியுள்ளது.
பள்ளம், மேடான சாலையில் இருசக்கரம் உள்ளிட்ட வாகனங்களை இயக்க முடியாமல் தடுமாறும் வாகன ஓட்டிகள், எதிர்பாராமல் விழுந்து விபத்துகளில் சிக்கி வருகின்றனர்.
மே மாதம், கன்டெய்னர் லாரி மோதியதில், ஒரே குடும்பத்தைச் சேர்ந்த மூவர் உயிரிழந்தனர். ஜூன் மாதம், சாலையை கடக்க முயன்ற நபர், ஆட்டோ மோதி உயிரிழந்தார்.
கடந்த ஜூலை மாதம், இச்சாலை பள்ளத்தால் ஸ்கூட்டரில் வந்த பெண் நிலை தடுமாறி விழுந்ததில், லாரி டயரில் சிக்கி இறந்தார். உடன், ஆறு மாத குழந்தையும் பரிதாபமாக இறந்தது.
சில நாட்களுக்கு முன், சாலையோர பள்ளத்தில் விழுந்த வாகன ஓட்டி, மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்தார். ஒவ்வொரு மாதமும் இது போன்ற விபத்துகளால், வாகன ஓட்டிகள் உயிரிழப்பது தொடர்கதையாகி வருகிறது.