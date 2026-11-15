தனியார் நிறுவனத்தின் ரூ.8.21 கோடி கையாடல்: ‘மாஜி’ மேலாளர் கைது
தனியார் நிறுவனத்தின் ரூ.8.21 கோடி கையாடல்: ‘மாஜி’ மேலாளர் கைது
UPDATED : நவ 14, 2026 09:51 PM
ADDED : நவ 14, 2026 09:48 PM
அம்பத்துார்: தனியார் நிறுவனத்தின் 8.21 கோடி ரூபாயை, தன் உறவினர் வங்கி கணக்குகளுக்கு அனுப்பி மோசடியில் ஈடுபட்ட, சுதிர் கட்டிகாந்தி, 30, என்ற முன்னாள் மேலாளரை போலீசார் கைது செய்து, சிறையில் அடைத்தனர்.
திருவேற்காடு, நுாம்பல் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் சுதிர் கட்டிகாந்தி. இவர், பட்டரைவாக்கத்தில் உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் கணக்கு பிரிவின் மேலாளராக, 2018 முதல் 2024ம் ஆண்டு வரை பணியாற்றினார்.
இதில் 2021 முதல் 2023ம் ஆண்டு வரை, ஆந்திராவைச் சேர்ந்த தன் தந்தை, சகோதரர்கள் உட்பட 44 பேரின் வங்கி கணக்குகளுக்கு, 8.21 கோடி ரூபாய் வரை முறைகேடாக அனுப்பியுள்ளார்.
இதை கண்டறிந்த தனியார் நிறுவனம், ஆவடி போலீஸ் கமிஷனரக மத்திய குற்றப்பிரிவில், கடந்த மே மாதம் புகார் அளித்தது. அதன்படி, இன்ஸ்பெக்டர் செங்குட்டுவன் தலைமையிலான போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்தனர்.
இந்நிலையில், பூந்தமல்லி பகுதியில் தலைமறைவாக இருந்த சுதிர் கட்டிகாந்தியை, போலீசார் நேற்று கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்ப்படுத்தி சிறையில் அடைத்தனர்.