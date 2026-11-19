சென்னை பல்கலை பேராசிரியர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்குவதில் சிக்கல்
சென்னை பல்கலை பேராசிரியர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்குவதில் சிக்கல்
UPDATED : நவ 18, 2026 06:57 PM
ADDED : நவ 18, 2026 06:54 PM
சென்னை: நிதி தணிக்கை தடையால், சென்னை பல்கலையில் பல பேராசிரியர்களுக்கு பதவி உயர்வு வழங்குவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.
சென்னை பல்கலையில், 85 துறைகள் செயல்பட்டு வருகின்றன. தமிழகம் மட்டுமல்லாது, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களைச் சேர்ந்த மாணவ – மாணவியர், இந்த பல்கலையில் முதுநிலை பட்டப்படிப்பு மற்றும் ஆராய்ச்சி பட்டப்படிப்பு படித்து வருகின்றனர்.
இங்கு, 180க்கும் மேற்பட்ட பேராசிரியர்கள் பணிபுரிந்து வருகின்றனர். இவர்கள், மாணவ – மாணவியரின் கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி படிப்புக்கு உறுதுணையாக இருக்கின்றனர். பல்கலை பேராசிரியர்களுக்கு, அவர்களின் பணி காலத்திற்கு ஏற்ப, பதவி உயர்வு வழங்கப்படும்.
அந்த வகையில், சென்னை பல்கலையில் பணியாற்றும் 101 பேராசிரியர்களுக்கான பதவி உயர்வு கோப்புகள், சிண்டிகேட் ஒப்புதலுடன் நிதி தணிக்கைக்கு அனுப்பப்பட்டன. இதில், பலருக்கு நிதி தணிக்கை தடை வழங்கப்பட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, பல்கலை வட்டாரங்கள் கூறியதாவது:
பல்கலையில் பணியாற்றும் உதவி பேராசிரியருக்கு, அவர்களின் பணி காலத்திற்கு ஏற்ப இணை பேராசிரியராக பதவி உயர்வு வழங்கப்படும். அதேபோல், இணை பேராசிரியர் நிலையில் இருந்து பேராசிரியர்; பேராசிரியர் நிலையில் இருந்து மூத்த பேராசிரியர் என, பதவி உயர்வுக்கான பட்டியல்கள் நிதி தணிக்கைக்கு சென்றன.
இதில், ஊதிய முரண்பாடு, வகுப்பறையில் கல்வி கற்பித்தல் நேரம் குறைவு உள்ளிட்ட பல்வேறு காரணங்களால், பலருக்கு நிதி தணிக்கை தடை வழங்கப்பட்டுள்ளது. இது, பேராசிரியர்களுக்கு சிக்கல்களை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
இந்த நிதி தடையால், பதவி உயர்வு பெறுவதில் தாமதம் நீடிக்குமோ என பேராசிரியர்கள் தவிப்புக்கு ஆளாகியுள்ளனர்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.