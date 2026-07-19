﻿ சிறப்பு முகாமில் ரூ.103 கோடி சொத்துவரி வசூல்

ADDED : ஜூலை 19, 2026 03:55 AM
சென்னை: சொத்து வரி சிறப்பு முகாமில், நேற்று முன்தினம் வரை 103.03 கோடி வசூலிக்கப்பட்டுள்ளதாக, மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சி வெளியிட்ட அறிக்கை:
சென்னை மாநகராட்சியில் 14.23 லட்சம் சொத்து உரிமையாளர்களில், 7.10 லட்சம் பேர் வரியை முழுமையாக செலுத்தியுள்ளனர். மீதமுள்ள 7.13 லட்சம் பேரிடம் 969.56 கோடி ரூபாய் வசூலிக்க வேண்டியுள்ளது.
இதற்காக, இம்மாதம் 3- முதல் 31-ம் தேதி வரை சிறப்பு முகாம் நடத்தப்படுகிறது. இதில் நேற்று முன்தினம் வரை 103.03 கோடி ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்தாண்டின் இதே காலத்துடன் ஒப்பிடுகையில், வசூல் 145 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளது. நிலுவை வரியை சொத்து உரிமையாளர்கள் விரைந்து செலுத்த வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
16,922 பேர் பதிவு நாடு முழுதும் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு - 2027 டிஜிட்டல் முறையில் நடந்து வருகிறது. பொதுமக்கள் வீட்டிலிருந்தபடியே இணையதளம் வாயிலாக தங்கள் விபரங்களை பதிவு செய்யலாம். இப்பணி தொடங்கிய நேற்று முன்தினம் ஒரே நாளில், சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதியில் 16,922 பேர் தங்கள் சுய விபரங்களை இணையதளம் மூலம் பதிவேற்றம் செய்துள்ளனர்.
வாகனத்தை மீட்கலாம் மயிலாப்பூர், கொளத்துார், புளியந்தோப்பு, வண்ணாரப்பேட்டை, கோயம்பேடு காவல் நிலைய பகுதிகளில், போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக சாலையில் நீண்ட நாட்களாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த 1,863 வாகனங்கள் அகற்றப்பட்டன.
இவ்வாகனங்கள் விபரங்கள் மாநகராட்சியின், www.chennaicorporation.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளன.
வாகனங்களை உரிமை கோருவோர், சம்பந்தப்பட்ட காவல் நிலையத்தில், 15 நாட்களுக்குள் அணுகலாம்.
ரூ.23 கோடி நிலுவை எம்.டி.சி., எனும் சென்னை மாநகர போக்குவரத்து கழகம், 23.81 கோடி ரூபாய் தொழில் வரி செலுத்தாமல், மாநகராட்சிக்கு பாக்கி வைத்துள்ளது. நிலுவைத் தொகையை செலுத்துமாறு, மாநகராட்சி ஏற்கனவே, எம்.டி.சி.,க்கு நோட்டீஸ் அனுப்பிஉள்ளது.