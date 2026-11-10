ஆவடியில் சொத்து வரி ரூ.38.55 கோடி வசூல்

UPDATED : நவ 07, 2026 02:36 PM
ADDED : நவ 07, 2026 02:32 PM
ஆவடி: ஆவடி மாநகராட்சியில், சொத்து வரியாக, 38.55 கோடி ரூபாய் வசூல் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஆவடி மாநகராட்சியின், 48 வார்டுகளில், 95,711 பேர் சொத்து வரி செலுத்தி வருகின்றனர். இதன் வாயிலாக, மாநகராட்சிக்கு ஆண்டுதோறும் 91.04 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைக்கிறது. இந்த வருவாய், மாநகராட்சி வளர்ச்சி திட்ட பணிகளுக்கு செலவிடப்படுகிறது.
இந்நிலையில், 2026 –- 27ம் நிதி ஆண்டுக்கான சொத்து வரி வசூல், ஏப்., 1 முதல் நடந்து வருகிறது. நவ., 6 வரை, நிலுவை சொத்து வரியில், 13.03 கோடி ரூபாய், சொத்து வரியாக, 25.52 கோடி ரூபாய் என, 38.55 கோடி ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டு உள்ளது.
மீதமுள்ள, 52.84 கோடி ரூபாய் வசூலிக்க, ஆவடி மாநகராட்சி தீவிரம் காட்டி வருகிறது.
அதேபோல், காலி மனைகள் வாயிலாக, 4.22 கோடி ரூபாய்; தொழில் வரியாக, 2.56 கோடி ரூபாய், மாநகராட்சி கடைகள் குத்தகை விடுவது வாயிலாக, 49.79 லட்சம் ரூபாய் வசூலிக்கப்பட்டுள்ளது.
சொத்து வரி, தொழில் வரியை பொதுமக்கள் விரைந்து செலுத்தி, மாநகரின் வளர்ச்சிக்கு அரசு உதவ வேண்டுமென, ஆவடி மாநகராட்சி வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.