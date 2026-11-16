'அக்வான்' புயல் எச்சரிக்கை: பைபர் படகுகளை பாதுகாக்கும் பணி தீவிரம்
'அக்வான்' புயல் எச்சரிக்கை: பைபர் படகுகளை பாதுகாக்கும் பணி தீவிரம்
UPDATED : நவ 15, 2026 07:37 PM
ADDED : நவ 15, 2026 05:36 PM
காசிமேடு: வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், 'அக்வான்' புயலாக வலுப்பெற வாய்ப்புள்ளதை தொடர்ந்து, மீனவர்கள் தங்கள் பைபர் மற்றும் விசைப்படகுகளை, 'கிரேன்' இயந்திரங்களின் உதவியுடன் பாதுகாப்பான இடங்களுக்கு மாற்றும் பணியில், இன்று (நவ.,15) தீவிரமாக ஈடுபட்டனர்.
தென்கிழக்கு வங்கக் கடலில் நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலம், இன்றும் நாளையும் 'அக்வான்' புயலாக வலுவடையக்கூடும் என, இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் கணித்துள்ளது. முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, மீனவர்கள் கரை திரும்பும்படி, 13ம் தேதியே அறிவுறுத்தப்பட்டது. இதையடுத்து, அனைந்து படகுகளும் கரை திரும்பியதாக தெரிகிறது.
எச்சரிக்கை கூண்டு
எண்ணுார், சென்னை துறைமுகங்களில், கடலில் புயல் சின்னம் உருவாகியுள்ளதற்கான, ஒன்றாம் எண் புயல் எச்சரிக்கை கூண்டு ஏற்றப்பட்டுள்ளது.
புயல் கரையை நெருங்கும்போது, பலத்த காற்று மற்றும் ராட்சத அலைகள் ஏற்பட வாய்ப்புள்ளது. இதனால் படகுகள் ஒன்றுடன் ஒன்று மோதி சேதமடைவதைத் தவிர்க்க, மீனவர்கள் கிரேன் இயந்திரங்களின் உதவியுடன் வார்ப்பு பகுதிகளுக்கு கொண்டு வந்து அடுக்கி வைக்கும் பணி நடக்கிறது. அதன்படி, காசிமேடில் நுாற்றுக்கும் மேற்பட்ட பைபர் படகுகள் வார்ப்பு பகுதிகளில் வரிசையாக அடுக்கி வைக்கப்பட்டுள்ளன. மேடான பகுதிகளுக்கும் கொண்டு சென்று நிறுத்தினர்.
பெரிய விசைப்படகுகள் ஒன்றோடொன்று மோதி சேதமடையாதவாறு பாதுகாப்பாக நங்கூரமிட்டு கட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
அதுமட்டுமல்லாமல், படகுகளில் உள்ள விலையுயர்ந்த இன்ஜின்கள், மீன்பிடி வலைகள் மற்றும் ஜி.பி.எஸ்., கருவிகள் கழற்றி, பாதுகாப்பான அறைகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
மறு அறிவிப்பு
அதேபோல, திருவொற்றியூர், எண்ணுார் உள்ளிட்ட கடற்கரை மீனவ கிராமங்களான, என்.டி.ஓ., குப்பம், திருவொற்றியூர் குப்பம், ஒண்டி குப்பம், பாரதியார் நகர், சின்னகுப்பம், பெரியகுப்பம், தாழங்குப்பம், நெட்டுகுப்பம் போன்ற இடங்களில், படகுகளை கரைகளுக்கு கொண்டு வரும் பணி நடக்கிறது.
பாரதியார் நகர் போன்ற இடங்களில், படகுகள் ராட்சத கயிறு மூலம் பாறாங்கற்களிலும் கட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
கடலோரப் பகுதிகளில் சூறைக்காற்று மற்றும் கடல் கொந்தளிப்பு அதிகமாக இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. எனவே, பாதுகாப்பை கருத்தில் வைத்து கடற்கரைகளுக்கு செல்வதை தவிர்க்க வேண்டும் என கூறப்பட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, மறு அறிவிப்பு வரும் வரை மீனவர்கள் எவரும் கடலுக்குச் செல்ல வேண்டாம் என, மீன்வளத்துறை சார்பில் எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.