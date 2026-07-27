பூங்காவில் கழிவுநீர் உந்து நிலையம் நகராட்சியை கண்டித்து போராட்டம்
பூங்காவில் கழிவுநீர் உந்து நிலையம் நகராட்சியை கண்டித்து போராட்டம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 02:07 AM
சென்னை: பூங்கா வாசலையொட்டி கழிவுநீர் உந்து நிலையம் அமைக்க உள்ள திருவேற்காடு நகராட்சி நிர்வாகத்தை கண்டித்து, அப்பகுதிமக்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
சென்னையை அடுத்த திருவேற்காடு நகராட்சி, 18வது வார்டிற்கு உட்பட்ட நுாம்பல், ஜட்ஜஸ் காலனியில் 300க்கும் மேற்பட்ட குடியிருப்புகள் உள்ளன.
நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன், விளையாட்டு உபகரணங்கள், நடைபாதை, உடற்பயிற்சி உபகரண வசதிகளுடன் பூங்கா அமைக்கப்பட்டது. இந்த பூங்காவை பகுதி மக்கள் பராமரித்து வருகின்றனர்.
இந்நிலையில், பூங்கா வாசலில் கழிவு நீர் உந்து நிலையம் அமைக்க உள்ளதாக திருவேற்காடு நகராட்சி அறிவிப்பு பதாகை வைத்து உள்ளது. இது மக்களிடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.
இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிக்கும் வகையில், குடியிருப்பைச் சேர்ந்த பெண்கள், சிறுவர்கள், முதியோர் என 50க்கும் மேற்பட்டோர், முகத்தில் கறுப்பு முகக்கவசம் அணிந்து கவன ஈர்ப்பு போராட்டத்தில், நேற்று காலை ஈடுபட்டனர்.
நகராட்சி நிர்வாகம் திட்டத்தை கைவிடவில்லை என்றால், தொடர் போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தெரிவித்தனர்.
கோலடி மைதானம் அதேபோல, திருவேற்காடு, கோலடியில் உள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையம் அமைத்து, அயனம்பாக்கம் ஏரியில் தண்ணீர் கொண்டு செல்ல திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.
மேற்கண்ட மைதானத்தில், தினமும் 100க்கும் மேற்பட்ட வீரர்கள் பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இத்திட்டத்தை மாற்று இடத்தில் செயல்படுத்த வலியுறுத்தி, விளையாட்டு வீரர்கள் மற்றும் த.வெ.க.,வினர் நேற்று காலை திடீர் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.