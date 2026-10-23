ரூ.10 கோடி மதிப்பிலான கோவில் நிலம் மீட்பு

UPDATED : செப் 24, 2026 06:00 PM
ADDED : செப் 24, 2026 05:41 PM
சென்னை: மயிலாப்பூர் அருகே, நடுக்குப்பம் பழண்டியம்மன் கோவிலுக்கு சொந்தமான 10.20 கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலம், ஆக்கிரமிப்பாளர்களிடம் இருந்து மீட்கப்பட்டது.
மயிலாப்பூர் முண்டகக்கண்ணி அம்மன் கோவிலின் உப கோவிலான நடுக்குப்பம் பழண்டியம்மன் கோவிலுக்கு சொந்தமான, புல எண்: 4593/35ல், 5,100 சதுர அடி நிலம், பட்டினப்பாக்கம், சாந்தோம் நெடுஞ்சாலையில் உள்ளது. இதை வாடகைக்கு எடுத்தவர்கள், பல ஆண்டுகளாக வாடகை தொகையை செலுத்தாமல், தொடர்ந்து பயன்படுத்தி வந்தனர்.
இதையடுத்து அறநிலையத் துறை அதிகாரிகள், வாடகைதாரர்களை ஆக்கிரமிப்பாளர்களாக கருதி நடவடிக்கை எடுக்க, அறநிலையத் துறை இணைக் கமிஷனர் நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடரப்பட்டது. இதையடுத்து ஆக்கிரமிப்பு இடத்தை மீட்க, நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
தொடர்ந்து, மண்டல உதவி கமிஷனர் பாரதிராஜா தலைமையில் கோவில் செயல் அலுவலர், போலீசார் முன்னிலையில், ஆக்கிரமிப்பு கட்டடங்களுக்கு 'சீல்' வைத்து நிலம் மீட்கப்பட்டது. பின், கோவிலுக்கு சுவாதீனமும் பெறப்பட்டது. மீட்கப்பட்ட நிலத்தின் மதிப்பு, 10.20 கோடி ரூபாய் என, அறநிலைய துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்