தோழியின் வீட்டில் 30 சவரன் நகை திருடி புதுச்சேரியில் பதுங்கிய நபர் பிடிபட்டார்
தோழியின் வீட்டில் 30 சவரன் நகை திருடி புதுச்சேரியில் பதுங்கிய நபர் பிடிபட்டார்
UPDATED : அக் 27, 2026 04:11 PM
ADDED : அக் 27, 2026 04:06 PM
வடபழனி: தோழியின் வீட்டில் 30 சவரன் நகைகள் திருடி, புதுச்சேரியில் பதுங்கியிருந்த நபரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
வடபழனி, ராஜாங்கம் மத்திய வீதியைச் சேர்ந்தவர் சுதாகரன், 40; கட்டுமான மேற்பார்வையாளர். இவரது மனைவி நந்தினி, 34. தம்பதிக்கு இரண்டு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர்.
நந்தினி தன் 30 சவரன் தங்க நகைகளை, வீட்டின் பீரோவில் வைத்திருந்தார். கடந்த 25ம் தேதி உறவினரின் நிச்சயதார்த்த நிகழ்ச்சிக்கு செல்வதற்காக, பீரோவை திறந்து பார்த்தபோது, 30 சவரன் நகைகள் மாயமாகியிருந்தன.
இது குறித்து, வடபழனி காவல் நிலையத்தில் புகார் அளிக்கப்பட்டது. நந்தினியின் நண்பரான ஜாபர்கான்பேட்டையைச் சேர்ந்த சிவசெந்துார்பாண்டியன், 29, என்பவரை, போலீசார் விசாரணைக்கு அழைத்தபோது, பல்வேறு காரணங்களை கூறி தவிர்த்து வந்துள்ளார். இதனால், அவர் மீது சந்தேகம் ஏற்பட்டுள்ளது. அவரது மொபைல் போன் இருப்பிடத்தை ஆய்வு செய்ததில், புதுச்சேரியில் இருப்பது தெரியவந்தது.
நேற்று முன்தினம் அங்கு சென்ற போலீசார், சிவசெந்துார்பாண்டியனை பிடித்து விசாரித்தனர். இதில், சுதாகரன் குடும்பத்திற்கு உறவினர் போன்று உதவிகள் செய்து வந்த சிவசெந்துார்பாண்டியன், அனைவரது நம்பிக்கையை பெற்றுள்ளார்; அடிக்கடி வீட்டிற்கு சென்று வந்துள்ளார். இதனால், நகைகள் இருப்பதும், வீட்டின் சாவியை வைத்து செல்லும் இடமும் அவருக்கு தெரிந்திருந்தது.
இதையடுத்து, அவர்கள் வீட்டில் இல்லாத நேரத்தில் நகைகள் திருடியது தெரியவந்தது. அவரை கைது செய்த போலீசார், நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி நேற்று சிறையில் அடைத்தனர்.