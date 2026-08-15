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புரசைவாக்கம் பள்ளி அணி பீச் வாலிபாலில் அசத்தல்

புரசைவாக்கம் பள்ளி அணி பீச் வாலிபாலில் அசத்தல்

UPDATED : ஆக 14, 2026 07:03 PM

ADDED : ஆக 14, 2026 03:41 PM

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UPDATED : ஆக 14, 2026 07:03 PM ADDED : ஆக 14, 2026 03:41 PM

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சென்னை: சென்னை வருவாய் மாவட்ட அளவில் நடந்த பீச் வாலிபால் போட்டியில், புரசைவாக்கம் டி.இ.எல்.சி., பள்ளி இரு பிரிவுகளில் முதலிடங்களை பிடித்து அசத்தியது.

பள்ளிக்கல்வித்துறையின் சென்னை வருவாய் மாவட்ட பீச் வாலிபால் போட்டி, நேரு விளையாட்டு மைதானத்தில் நடந்தது.

மாணவியருக்கான போட்டியில், சென்னை மாவட்டத்தின் 29 மண்டலங்களில் வெற்றி பெற்ற அணிகள் மோதின.

இதில், 17 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான பிரிவில், மயிலாப்பூர் லேடி சிவசாமி பள்ளி அணி, அசோக் நகர் அரசு பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளி அணியை, 15 - 12, 15 - 4 என்ற நேர் செட்களில் வென்றது. 14 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான போட்டியில், புரசைவாக்கம் டி.இ.எல்.சி., பள்ளி அணி, முகப்பேர் வேலம்மாள் பள்ளி அணியை 15 - 12, 15 - 9 என்ற நேர்செட்களில் வீழ்த்தியது.

தொடர்ந்து நடந்த 19 வயதுக்கு உட்பட்டோருக்கான பிரிவில், புரசைவாக்கம் டி.இ.எல்.சி., பள்ளி அணி, எம்.எச்., ரோடு சென்னை மேல்நிலைப் பள்ளி அணியை 15 - 10, 15 - 17, 15 - 12 என்ற செட் கணக்கில் போராடி வென்றது.

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