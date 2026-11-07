புழல் சிறை ப்ரீடம் பஜார் மீண்டும் திறப்பு: டோக்கன் மூலம் பொருள் வழங்க ஏற்பாடு
புழல் சிறை ப்ரீடம் பஜார் மீண்டும் திறப்பு: டோக்கன் மூலம் பொருள் வழங்க ஏற்பாடு
UPDATED : நவ 02, 2026 08:07 PM
ADDED : நவ 02, 2026 06:47 PM
சென்னை: புழல் சிறை கைதிகளுக்கு, 'ப்ரீடம் பஜாரில்' கிடைக்கும் பொருட்களை இனி சிறைக்குள்ளேயே வழங்கும் வகையில், 'டோக்கன்' முறை அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது.
புழல் மத்திய சிறை வளாகத்தில், கைதிகளின் மறுவாழ்வு மற்றும் சீர்திருத்த நடவடிக்கையின் ஒரு பகுதியாக, சிறைத்துறை சார்பில், 'ப்ரீடம் பஜார்' கடை நடத்தப்படுகிறது. கைதிகள் தயாரிக்கும் பொருட்கள், இங்கு விற்பனைக்கு வைக்கப்பட்டிருந்தன.
இந்நிலையில், நன்னடத்தை விதிகளின்படி இந்த கடையில் பணியாற்றிய போக்சோ கைதி உட்பட இருவர், கடந்த மாதம் தப்பியோடினர். இதையடுத்து, சிறைக்கு வெளியே கைதிகளை பணியில் ஈடுபடுத்துவது நிறுத்தப்பட்டது.
தொடர்ந்து, தமிழகம் முழுதும் சிறை பஜார்கள் மூடப்பட்டன. புழல் ஜி.என்.டி., சாலையில் கைதிகளை வைத்து நடத்தப்பட்ட உணவகம், இறைச்சியகம், பெட்ரோல் பங்க் ஆகியவையும் மூடப்பட்டன.
இதற்கிடையே, புழல் சிறை -- 1 அருகே செயல்பட்ட ப்ரீடம் பஜார் கடையை மட்டும், சிறை போலீசார் மூலம் நேற்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டது.
இனிப்பு, காரம், பிஸ்கட், பிரட், ஊறுகாய், சட்டை உள்ளிட்ட பொருட்களை உறவினர்கள் வாங்கி, கைதிகளிடம் நேரடியாக வழங்குவதற்கு பதிலாக, டோக்கன் முறையில் வழங்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
அதன்படி, பொருட்களை வாங்கும் உறவினர்களுக்கு டோக்கன் வழங்கப்படும். அதை பயன்படுத்தி சம்பந்தப்பட்ட கைதிகள், சிறைக்குள்ளேயே பொருட்களைப் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.
தீபாவளியை முன்னிட்டு, கைதிகளுக்கு வழங்குவதற்காக கால் கிலோ இனிப்பு 125 ரூபாய்க்கு சலுகை விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.