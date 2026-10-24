சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகளில் காலாண்டு தேர்ச்சி சதவீதம் குறைவு: விளக்கம் கோரி ஆசிரியர்களுக்கு ‘நோட்டீஸ்’
சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகளில் காலாண்டு தேர்ச்சி சதவீதம் குறைவு: விளக்கம் கோரி ஆசிரியர்களுக்கு ‘நோட்டீஸ்’
UPDATED : அக் 23, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 22, 2026 11:24 PM
சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி பள்ளிகளில், தேர்ச்சி சதவீதம் 75க்கும் கீழ் பதிவான வகுப்பு ஆசிரியர்களிடம் விளக்கம் கேட்டு, கல்வித்துறை அதிகாரிகள் ‘நோட்டீஸ்’ அனுப்பி உள்ளனர்.
சென்னை மாநகராட்சியின் கீழ் 206 தொடக்கப்பள்ளிகள், 130 நடுநிலைப்பள்ளிகள், 46 உயர்நிலை பள்ளிகள், 35 மேல்நிலை பள்ளிகள் என, மொத்தம் 417 பள்ளிகள் இயங்கி வருகின்றன.
இதில், ஒரு லட்சத்து, 11 ஆயிரத்து, 567 மாணவ – மாணவியர் படிக்கின்றனர். மேலும், மாணவர் சேர்க்கையை அதிகரிக்கவும், தேர்ச்சி விகிதத்தை உயர்த்தவும், மாநகராட்சி நிர்வாகம் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
இந்நிலையில், சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த காலாண்டு தேர்வு முடிவு களில், மாநகராட்சி பள்ளி மாணவர்கள் பின்தங்கியுள்ளது தெரியவந்துள்ளது. இதனால், பொதுத் தேர்வு எழுதும், ௧௦ம் வகுப்பு மற்றும் பிளஸ் 2வில், 75 சதவீத தேர்ச்சியை பதிவு செய்யாத ஆசிரியர்களுக்கு, சென்னை மாநகராட்சி கல்வித்துறை அதிகாரிகள் விளக்கம் கேட்டு ‘நோட்டீஸ்’ அனுப்பியுள்ளது.
குறிப்பாக, பெரம்பூர் எம்.எச்., சாலை பெண்கள் மேல்நிலைப் பள்ளியைச் சேர்ந்த 23 ஆசிரியர்கள்; கொளத்துாரில் ஐந்து ஆசிரியர்கள் உட்பட பல பள்ளிகளை சேர்ந்த 100க்கும் மேற்பட்ட ஆசிரியர்களிடம் விளக்கம் கோரி ‘நோட்டீஸ்’ வழங்கப்பட்டுள்ளது.
அதில், தேர்ச்சி சதவீதம் குறைவிற்கான காரணம்; மாணவர்கள் தேர்வு நாளில் விடுமுறை எடுத்தது ஏன் உள்ளிட்ட கேள்விகளுக்கு விளக்கம் கேட்கப்பட்டு ள்ளது.