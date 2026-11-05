அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி ‘ரேபிடோ’ பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநர் பலி
அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி ‘ரேபிடோ’ பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநர் பலி
UPDATED : நவ 04, 2026 06:54 PM
ADDED : நவ 04, 2026 06:50 PM
குன்றத்துார்: குன்றத்துார் அருகே, நின்று கொண்டிருந்த வாகனத்தில் மோதி சாலையில் விழுந்த, 25 வயது ‘ரேபிடோ’ பைக் டாக்ஸி ஓட்டுநர், அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி, சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தார்.
மதுரை மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ்குமார், 25. இவர், சென்னை போரூரில் தங்கி, தனியார் ஐ.டி.ஐ.,யில் படித்து வந்தார்.
இரவு வேளையில், பகுதி நேரமாக ‘ரேபிடோ’ பைக் டாக்ஸி சர்வீஸ் செயிலில் பதிவு செய்து, பைக் ஓட்டி தன் படிப்பு மற்றும் செலவிற்காக சம்பாதித்து வந்துள்ளார்.
இந்த நிலையில், நேற்று அதிகாலை 3:30 மணியளவில், வண்டலுார் – மீஞ்சூர் வெளிவட்ட சாலையில், தன் ‘யமஹா எம்.டி., பைக்’கில் சென்றார்.
குன்றத்துார் பகுதியை கடந்தபோது, எதிர்பாராதவிதமாக சாலையோரம் நின்று கொண்டிருந்த டேங்கர் லாரி மீது உரசி கீழே விழுந்துள்ளார். அந்நேரம், பின்னால் வேகமாக வந்த அடையாளம் தெரியாத வாகனம் மோதி, உடல் நசுங்கி சம்பவ இடத்திலேயே சதீஷ்குமார் பலியானார்.
குரோம்பேட்டை போக்குவரத்து புலனாய்வு பிரிவு போலீசார், சதீஷ்குமாரின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அனுப்பி வைத்தனர். மேலும், டேங்கர் லாரி ஓட்டுநர் சுப்பிரணிய ராவ், 59, என்பவரை பிடித்து விசாரித்து வருகின்றனர். விபத்து ஏற்படுத்தி தலைமறைவான அடையாளம் தெரியாத வாகனம் குறித்தும் விசாரிக்கின்றனர்.