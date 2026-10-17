நம்பர் பிளேட் இல்லாமல் ‘ரேஸ்ʼ 171 டூ – வீலர்களுக்கு அபராதம்
நம்பர் பிளேட் இல்லாமல் ‘ரேஸ்ʼ 171 டூ – வீலர்களுக்கு அபராதம்
ADDED : அக் 17, 2026 02:30 AM
பூக்கடை: ‘நம்பர் பிளேட்’ இல்லாமல், ‘ரேஸில்ʼ ஈடுபட முயன்ற 171 இருசக்கர வாகனங்களுக்கு, அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.
சென்ட்ரல், வால்டாக்ஸ் சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில், பூக்கடை மாவட்டத்துக்கு உட்பட்ட போக்குவரத்து போலீசார், நேற்று முன்தினம் இரவு, வாகன பரிசோதனை நடத்தினர்.
அவ்வழியாக, நம்பர் பிளேட் இல்லாமல், ‘ரேஸ்ʼ மற்றும் வீலிங் செய்து அடாவடியில் ஈடுபட முயன்ற, 171 இருசக்கர வாகன ஓட்டிகளை பிடித்து, போலீசார் அபராதம் விதித்தனர்.
வாகனங்களில் நம்பர் பிளேட்டை கழற்றி, பைக் ரேஸ் அடாவடியில் ஈடுப டும் வாகனங்களை பறிமுதல் செய் யும் போலசார், காவல் நிலையங்களில் நிறுத்தி வைக் கின்றனர். உரியவர்கள், வாகனங்களை மீட்டு செல்வதற்கு தாமதமாவதால், இடப்பற்றாக்குறையால் போலீசா ருக்கு சிரமம் ஏற்பட்டு வருகிறது.
இந்நிலையில், வாகனத்தின் முன், பின் என, இருபுறமும் நம்பர் பிளேட் இல்லாத வாகனங்களை மட்டும் பறிமுதல் செய்யும்படி, போக்குவரத்து போலீசாருக்கு, போக்குவரத்து கூடுதல் கமிஷனர் சாமுண்டீஸ்வரி , நேற்று உத்தரவிட்டுள்ளார்.