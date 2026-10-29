/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ரயில் சரக்கு போக்குவரத்து ரூ.618 கோடி வருவாய்
UPDATED : அக் 28, 2026 09:29 PM
ADDED : அக் 28, 2026 09:24 PM
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சென்னை: சென்னை ரயில் கோட்டத்தில், கடந்த ஆறு மாதங்களில் சரக்கு போக்குவரத்து மூலம் 618.51 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
தெற்கு ரயில்வே அறிக்கை:
சென்னை ரயில் கோட்டம், கடந்த ஆறு மாதங்களில் அத்தியாவசியப் பொருட்கள், மின் உற்பத்திக்கான பொருட்கள், வேளாண் பொருட்கள் மற்றும் கனரக தொழில்துறை சரக்குகள் என மொத்தம் 54.13 லட்சம் டன் சரக்குகளைக் கையாண்டுள்ளது.
இதில், 35.17 லட்சம் டன் நிலக்கரி கையாளப்பட்டு, 346.42 கோடி ரூபாய் வருவாய் ஈட்டப்பட்டுள்ளது. இது மொத்த சரக்கு வருவாயில் 56 சதவீதம்.
சரக்கு போக்குவரத்து உள்கட்டமைப்பை வலுப்படுத்தவும், தொழில் துறையினருடனான கூட்டாண்மை மூலம் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்கவும், தொடர்ந்து உறுதியுடன் செயல்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.