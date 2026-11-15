/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/தி.நகரில் மழைநீரை சேகரிக்க 25 இடங்களில் தொட்டிகள்
ADDED : நவ 14, 2026 09:51 PM
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தி.நகர்: நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தும் வகையில், தி.நகர் தொகுதியில் 25 இடங்களில், மழைநீர் சேகரிப்புத் தொட்டிகள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
தி.நகர் தொகுதியில் உள்ள விளையாட்டு மைதானங்கள், பொது இடங்களில் மழைநீரை சேகரிக்க, மாநகராட்சி சார்பில் திட்டமிடப்பட்டு உள்ளது.
இதன் முதற்கட்டமாக, 141வது வார்டு சி.ஐ.டி., நகரில் உள்ள விளையாட்டு மைதானத்தில் தொட்டிகள் அமைக்கும் பணியை, அமைச்சர் ஆனந்த் இன்று (நவ.,14) தொடங்கி வைத்தார். தொகுதி முழுதும் 25 இடங்களில் தலா 15 அடி ஆழத்தில் தொட்டிகள் அமைக்கப்பட உள்ளன.
இதன்மூலம் மழைநீரை வீணாக்காமல் நிலத்தடியில் செறிவூட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மேலும், மழைக்கால வெள்ளப் பாதிப்பைக் குறைத்து, நிலத்தடி நீர்மட்டத்தை உயர்த்தும் வகையில் இப்பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.