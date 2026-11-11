ராஜ்பவன் – அண்ணா பல்கலை 8 வழி சாலை பணி 2 மாதங்களில் முடியும்: நெடுஞ்சாலை துறை
ராஜ்பவன் – அண்ணா பல்கலை 8 வழி சாலை பணி 2 மாதங்களில் முடியும்: நெடுஞ்சாலை துறை
UPDATED : நவ 10, 2026 09:24 PM
ADDED : நவ 10, 2026 09:21 PM
UPDATED : நவ 10, 2026 09:24 PM ADDED : நவ 10, 2026 09:21 PM
சென்னை: சென்னை சர்தார் வல்லபாய் படேல் சாலையில், ராஜ்பவனில் இருந்து அண்ணா பல்கலை இடையே எட்டு வழி சாலையாக மாற்றும் பணிகள், அடுத்த இரண்டு மாதங்களில் முடியும்’ என, மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
சென்னையில் பிரதமான சாலைகளில் ஒன்றாக சர்தார் படேல் சாலை உள்ளது. இது, தற்போது நான்கு வழிச் சாலையாக உள்ளது.
ஜி.எஸ்.டி., சாலை கிண்டியில் இருந்து அடையாறு, திருவான்மியூர் மற்றும் மயிலாப்பூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு செல்வோர், இச்சாலையை பயன்படுத்தி வருகின்றனர்.
தினமும் பல்லாயிரக்கணக்கான வாகனங்கள் இந்த சாலையில் செல்வதால், காலை மற்றும் மாலை வேளைகளில், கடுமையான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. எனவே, இந்த சாலையை எட்டு வழி சாலையாக மாற்ற நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு, கடந்தாண்டு பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. தற்போது, பணிகள் முழு வீச்சில் நடக்கின்றன.
இது குறித்து, மாநில நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சென்னையில் உள்ள பிரதான சாலைகளில் ஒன்றாக இருக்கும் சர்தார் படேல் சாலையில் வாகன நெரிசல் அதிகரித்து வருகிறது. எனவே, இந்த சாலையில், ராஜ்பவனில் இருந்து அண்ணா பல்கலை., இடையே இரண்டு கி.மீ., துாரத்துக்கு 50 கோடி ரூபாயில் எட்டு வழியாக மாற்றும் பணிகள், இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளன. எஞ்சியுள்ள பணிகளும் முடித்து, ஜனவரி இறுதியில் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வருவோம். இந்த சாலை பயன்பாட்டிற்கு வரும்போது, போக்குவரத்து நெரிசல் குறையும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.