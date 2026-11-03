‘ராஜிவ்காந்தி, ஸ்டான்லி’யில் முதல்வர் பதவிக்கு கடும் போட்டி! டாக்டர்கள் பலரும் முட்டி மோதுவதால் சிக்கல்
‘ராஜிவ்காந்தி, ஸ்டான்லி’யில் முதல்வர் பதவிக்கு கடும் போட்டி! டாக்டர்கள் பலரும் முட்டி மோதுவதால் சிக்கல்
ADDED : நவ 02, 2026 09:07 PM
சென்னை: மிகவும் பிரபலமான சென்னை ராஜிவ்காந்தி, ஸ்டான்லி ஆகிய அரசு மருத்துவமனைகளில் முதல்வர் பணியிடங்கள் நிரப்பப்படாமல் காலியாக உள்ளன. அப்பதவிகளை பெற டாக்டர்கள் பலரும் முட்டி மோதுவதால், நியமனத்தில் தாமதம் ஏற்பட்டுள்ளது. நேர்முக தேர்வு வாயிலாக நியமிக்க, அரசு முடிவு செய்துள்ளது.
சென்னை ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனையில் தினசரி, 15,000 பேர் வரை புறநோயாளிகளாகவும், உள்நோயாளிகளாகவும் பயன்பெறுகின்றனர். சென்னை மருத்துவ கல்லுாரியுடன் இணைந்த, இம்மருத்துவமனையின் முதல்வர் பதவி மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது.
அத்துடன், இம்மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனையின் கீழ், எழும்பூர் மகப்பேறு மருத்துவமனை, குழந்தைகள் நல மருத்துவமனை, கண் மருத்துவமனை, கீழ்ப்பாக்கம் மனநல காப்பகம் ஆகியவையும் செயல்பட்டு வருகின்றன.
அவற்றுடன், ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை முதல்வர், அரசின் பல்வேறு கொள்கை ரீதியான நிர்வாக குழுவிலும் இடம்பெறுவார். இந்த மருத்துவமனையின் முதல்வருக்கு, முழு நிர்வாக மற்றும் நிதி ஆதாரங்களை அரசு வழங்கியுள்ளது.
குறிப்பாக, மருத்துவமனைக்கு தேவையான மருந்துகள், அதிநவீன கருவிகள், உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல் ஆகியவற்றில், கோடிக்கணக்கான ரூபாய் மதிப்பிலான திட்டங்களை செயல்படுத்த முடியும்.
எனவே, தமிழக அரசு மருத்துவ கல்லுாரிகளில், மிகவும் மதிப்புமிக்க, அதிக பொறுப்புகள் நிறைந்த முதன்மை பதவியாக, ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனை முதல்வர் பதவி பார்க்கப்படுகிறது.
இந்த மருத்துவமனையின் முதல்வராக சாந்தராமன் இருந்தார். அவர், செப்., 30ம் தேதியுடன் ஓய்வு பெற்றதை தொடர்ந்து, பொறுப்பு முதல்வர் நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.
அதேபோல், பழமை வாய்ந்த ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவ கல்லுாரி மருத்துவமனை முதல்வர் பதவியும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உள்ளது. இங்கு, தினமும் 12 ஆயிரம் பேர் வரை சிகிச்சைக்கு வருகின்றனர்.
இம்மருத்துவமனையின் முதல்வராக இருந்த அரவிந்த், அக்டோபரில் மாநில மருத்துவ கல்வி மற்றும் ஆராய்ச்சி இயக்குனராக நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.
இந்த இரு மருத்துவமனைகளுக்கும், தமிழகத்தின் பல மாவட்டங்களில் இருந்தும் நோயாளிகள், மேல் சிகிச்சைக்காக பரிந்துரைக்கப்பட்டு வருகின்றனர்.
தற்போது காலியாக உள்ள ராஜிவ்காந்தி, ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைகள் முதல்வர்கள் பதவிக்கு, சென்னையிலேயே மற்ற மருத்துவமனைகளில் முதல்வராக இருக்கும் பலர் போட்டியிட்டு வருகின்றனர்.
குறிப்பாக, பல்வேறு வகையில் உயர் அதிகாரிகள், அமைச்சர்களை சந்தித்து சிபாரிசு கேட்டு வருகின்றனர். இதனால், ராஜிவ்காந்தி அரசு மருத்துவமனைக்கு முதல்வர் நியமிக்க அரசு தாமதப்படுத்தி வருகிறது.
இதுகுறித்து, ஜனநாயக தமிழ்நாடு அரசு டாக்டர்கள் சங்க தலைவர் பாலகிருஷ்ணன் கூறியதாவது:
சென்னையில் ராஜிவ்காந்தி, ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைகளின் முதல்வர் பணியிடங்களுடன், கிண்டி அரசு பல்நோக்கு மருத்துவமனையின் இயக்குனர் பதவியும் காலியாக உள்ளது.
மருத்துவமனைக்கு வரும் பல ஆயிரம் நோயாளிகளின் நலன் முக்கியம். பொறுப்பு முதல்வர், இயக்குநரால் மருத்துவமனையின் வளர்ச்சி திட்டங்களுக்கு, நிர்வாக ரீதியான முடிவை எடுக்க முடியாது. புதிய திட்டங்களையும் செயல்படுத்த தயங்குவர். அதனால், தாமதமின்றி முதல்வர், இயக்குநர் பணியிடங்களை அரசு நிரப்ப வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
இதுகுறித்து, மருத்துவ கல்வி இயக்குனரக அதிகாரிகள் கூறுகையில், ‘முதல்வர்கள் பணியிடங்கள் நேர்முக தேர்வு வாயிலாக நியமிக்கப்படுவர். குறிப்பாக, மருத்துவமனையின் வளர்ச்சி, நோயாளிகளுக்கான சிகிச்சையில் முக்கியத்துவம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில், முதல்வர்கள் விரைவில் நியமிக்கப்படுவர்’ என்றனர்.