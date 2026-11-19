காவேரியில் புற்றுநோய்க்கு அரிதான ‘ஹைபெக்’ சிகிச்சை
காவேரியில் புற்றுநோய்க்கு அரிதான ‘ஹைபெக்’ சிகிச்சை
UPDATED : நவ 18, 2026 08:27 PM
ADDED : நவ 18, 2026 08:24 PM
சென்னை: வயிற்று பகுதியில் பரவும், தீவிர புற்றுநோய்க்கான, அரிதான, ‘ஹைபெக் கீமோதெரபி’ சிகிச்சையை, 200க்கும் மேற்பட்டோருக்கு, காவேரி மருத்துவமனை டாக்டர்கள் செய்துள்ளனர்.
இதுகுறித்து, மருத்துவமனையின் செயல் இயக்குனர் அரவிந்தன் செல்வராஜ், புற்றுநோய் நிபுணர் சுஜய் சுசிகர் ஆகியோர் கூறியதாவது:
வயிற்று பகுதியில் பரவும் புற்றுநோய்க்கான ‘ஹைபெக்’ சிகிச்சை, தமிழகத்தில் சில மருத்துவமனைகளில் அளிக்கப்பட்டு அளிக்கிறது. அதில், காவேரி மருத்துவமனையும் ஒன்று.
குறிப்பாக, அறுவை சிகிச்சை வாயிலாக கண்ணுக்கு தெரிந்த புற்றுநோய் அகற்றப்படுகிறது. கண்களுக்கு தெரியாத நுண்ணிய புற்றுநோய் செல்களை அழிக்க, ‘ஹைபெக் கீமோதெரபி’ சிகிச்சை வழங்கப்படுகிறது.
கருப்பை மற்றும் பெருங்குடல் புற்றுநோய்கள் உட்பட வயிற்று பகுதியில் பாதிப்பு ஏற்பட்டோருக்கு, இச்சிகிச்சை அளிக்கப்படுகிறது. இந்த மேம்பட்ட சிகிச்சையை, 200க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகளுக்கு அளித்துள்ளோம். சவாலான புற்றுநோயாளிகளுக்கு, ‘ஹைபெக்’ சிகிச்சையின் வாயிலாக பயனுள்ள தீர்வை தர முடிகிறது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.