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﻿ ரியல் எஸ்டேட் தரகர் ஆவடி அருகே கொலை

﻿ ரியல் எஸ்டேட் தரகர் ஆவடி அருகே கொலை

ADDED : ஆக 02, 2026 03:33 AM

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ADDED : ஆக 02, 2026 03:33 AM

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சென்னை: ரியல் எஸ்டேட் தரகர், ஆவடி அருகே வெட்டி கொலை செய்யப்பட்டார்.

சென்னை புறநகர், ஆவடி அடுத்த, பொத்துாரைச் சேர்ந்தவர் சதீஷ், 38; ரியல் எஸ்டேட் தரகர். நேற்று மாலை, 'ஹீரோ ஸ்பிளண்டர்' பைக்கில், பொத்துார், ஆலமரம் பேருந்து நிறுத்தம் அருகே சென்று கொண்டிருந்தார்.

அவரை வழிமறித்த மர்ம நபர்கள், கத்தியால் கழுத்தில் வெட்டி, இரும்பு ராடால் சரமாரியாக தாக்கினர். இதில் ரத்த வெள்ளத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே சதீஷ் உயிரிழந்தார்.

உடலை கைப்பற்றிய ஆவடி டேங்க் பேக்டரி போலீசார், பிரேத பரிசோதனைக்காக கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பினர்.

தொழில் போட்டியில் ஏற்பட்ட முன்விரோதத்தால், சதீஷ் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என கருதும் போலீசார், வழக்கு பதிந்து மர்ம நபர்களை தேடி வருகின்றனர்.

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