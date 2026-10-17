தினக்கூலி ஊழியர்களின் ஊதியம் உயர்த்திய 3 மாதத்தில் குறைப்பு
தினக்கூலி ஊழியர்களின் ஊதியம் உயர்த்திய 3 மாதத்தில் குறைப்பு
UPDATED : அக் 17, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 16, 2026 11:36 PM
சென்னை: உயர்த்தப்பட்ட ஊதியத்தை, மூன்று மாதங் களில் சென்னை மாவட்ட நிர்வாகம் திடீரென குறைத்துள்ளதால், தினக்கூலி பணியாளர் கள் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர்.
சென்னையில் உள்ள அரசு அலுவலகங்களில், தினக்கூ லி பணியாளர்களுக்கான ஊதிய பட்டியலை, சென்னை கலெக்டர் அலுவலகம் கடந்த ஜூலை, 9ம் தேதி வெளியிட்டது.
எலக்ட்ரீஷியன், தச்சர், நடத்துநர், சமையலர், உதவி சமையலர், துாய்மை பணியாளர், உதவியாளர் உட்பட, 87 வகையான பணிகளுக்கு தினக்கூலி நிர்ணயம் செய்யப்பட்டது.
இந்த தினக்கூலி விகிதங்கள், அடுத்த ஆண்டு மார்ச் 31 வரை அமலில் இருக்கும் என, அறிவிக்கப்பட்டது.
இந்த அறிவிப்பின்படி, தினக்கூலி தொழிலாளர்களுக்கு ஊதியம் வழங்கப்படவில்லை. இந்நிலையில், ஊதிய விகிதத்தில் மீண்டும் திருத்தம் செய்து, கடந்த 5ம் தேதி, சென்னை கலெக்டர் அலுவலகம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது. இளநிலை உதவியாளர்களுக்கு, 949 ரூபாயில் இருந்து, 800 ரூபாயாகவும், கம்ப்யூட்டர் ஆப்பரேட்டர்களுக்கு, 1,001 ரூபாயில் இருந்து, 877 ரூபாயாகவும் ஊதியம் குறைக்கப்பட்டுள்ளது. உயர்த்தப்பட்ட ஊதியம் மூன்று மாதங்களில் குறைக்கப்பட்டுள்ளது , ஊழியர்கள் மத்தியில் கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.