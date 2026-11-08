அடுக்குமாடி கட்டுமானத்திற்கு சுத்திகரிப்பு நீர் பயன்படுத்தலாம்! கிரெடாய், குடிநீர் வாரியம் இடையே உடன்பாடு
அடுக்குமாடி கட்டுமானத்திற்கு சுத்திகரிப்பு நீர் பயன்படுத்தலாம்! கிரெடாய், குடிநீர் வாரியம் இடையே உடன்பாடு
ADDED : நவ 06, 2026 08:57 PM
சென்னை: கோயம்பேடு, கொடுங்கையூர் மற்றும் நெசப்பாக்கத்தில் உள்ள கழிவுநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில், மூன்று நிலைகளில் சுத்திகரிக்கப்பட்ட பின் கிடைக்கும் தண்ணீர், தொழிற்சாலை, மெட்ரோ ரயில் பணி உள்ளிட்டவற்றுக்கு பயன்படுத்துவதுபோல், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகளுக்கும் பயன்படுத்த முடிவு செய்யப்பட்டு உள்ளது. இதற்காக, ‘கிரெடாய்’ எனும் ரியல் எஸ்டேட் வளர்ச்சி சங்கங்களில் கூட்டமைப்பும், குடிநீர் வாரியமும் இணைந்துள்ளன.
சென்னை மாநகராட்சியில் வசிப்போருக்கு, தினமும் 115 கோடி லிட்டர் குடிநீர் விநியோகம் செய்யப்படுகிறது. இதில் 95 கோடி லிட்டர், கழிவுநீராக வெளியேறுகிறது. இந்த கழிவுநீரை, சுத்திகரிப்பு நிலையங்களுக்கு, குழாய்கள் மூலம் எடுத்து செல்லப்படுகிறது.
இதில், கோயம்பேடில் உள்ள 4.50 கோடி லிட்டர் திறன் உடைய மூன்றாம் நிலை சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் சுத்திகரிக்கப்படும் நீர், ஒரகடம், ஸ்ரீபெரும்புதுாரில் உள்ள 45 தொழிற்சாலைகளின் தேவைக்காக வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
அதேபோல், கொடுங்கையூரில் உள்ள 4.50 கோடி லிட்டர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில் இருந்து, எண்ணுார், மணலியில் உள்ள 15 தொழிற்சாலைகளுக்கு, சுத்திகரிப்பு நீர் விநியோகம் செய்யப்பட்டு வருகிறது.
மேலும், நெசப்பாக்கம் நிலையத்தில் சுத்திகரிக்கப்படும் நீர், போரூர் ஏரியில் விடப்படுகிறது. ரயில்வே, எல் அண்டு டி மற்றும் மெட்ரோ ரயில் பணி, பி அண்டு சி புஸ்கர் கட்டுமான நிறுவனங்கள் மற்றும் சென்டர் ‘ஏசி’க்கும் வழங்கப்பட்டு வருகிறது.
தொழிற்சாலைகளுக்கு, 1,000 லிட்டருக்கு 65 ரூபாய் என தருகிறோம். இதில் சில நிறுவனங்களுக்கு 45 ரூபாய் என, தண்ணீரை வினியோகம் செய்கிறோம்.
தொழிற்சாலைகளுக்கு வழங்குவது போல், கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கும் சுத்திகரிப்பு நீர் வழங்க, குடிநீர் வாரியம் முடிவு செய்துள்ளது.
இதற்காக, ‘கிரெடாய்’ என்ற ரியல் எஸ்டேட் வளர்ச்சி சங்கங்களில் கூட்டமைப்புடன் பேச்சு நடத்தியுள்ளது. இதில் உடன்பாடு எட்டப்பட்டுள்ளதால், அடுக்குமாடி குடியிருப்புகள், வணிக வளாகங்கள், தொழில் நிறுவனங்கள் போன்ற கட்டுமான பணிக்கு, சுத்திகரிப்பு நீரை பயன்படுத்த, கிரெடாய் முன்வந்துள்ளது.
இது குறித்து, குடிநீர் வாரிய அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
கடல்நீரை சுத்திகரித்து குடிநீராக வினியோகம் செய்வதுபோல், கழிவுநீரை சுத்திகரித்து இதர தேவைகளுக்கு பயன்படுத்தும் திட்டம், நல்ல வரவேற்றை பெற்று வருகிறது.
சென்னையில், நுாற்றுக்கணக்கான ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் உள்ளன. இந்நிறுவனங்கள், கட்டுமான பணிக்காக, புறநகரில் உள்ள ஆழ்துளை கிணறுகளில் இருந்து லாரி குடிநீரை வாங்கி பயன்படுத்தி வருகின்றன.
இதனால், நிலத்தடி நீர் குறைகிறது. தவிர, நிறுவனங்களுக்கு அதிக செலவும் ஏற்படுகிறது. அதனால், நிலத்தடி நீரை பாதுகாக்கவும், வாரியத்திற்கு வருவாய் பெருக்கவும், கிரெடாய் உடன் பேச்சு நடத்தி உடன்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது.
முன்னதாக கிரெடாய் குழுவினர், கோயம்பேடு சுத்திகரிப்பு நிலையத்தில், நீரின் தரத்தை ஆய்வு செய்து, கட்டுமான பணிக்கு உகந்தது என்பதை புரிந்து கொண்டனர்.
கட்டுமான நிறுவனங்களுக்கு எப்படி வினியோகம் செய்வது, 1,000 லிட்டருக்கு எத்தனை ரூபாய் கட்டணம் நிர்ணயிப்பது என, பேச்சு நடந்து வருகிறது. அதற்காக விரைவில் முடிவு எட்டப்பட்டு, கட்டுமானத்திற்கு சுத்திகரிப்பு நீர் வழங்கப்படும். இதன்வாயிலாக, சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு குறைவதுடன், நிலத்தடி நீர் மட்டமும் பாதுகாக்கப்படும்.
கொடுங்கையூர் சுத்திகரிப்பு நிலையம், 40 கோடி ரூபாயில் மறுசீரமைப்பு பணி முடியும் தருவாயில் உள்ளது. அப்போது, சுத்திகரிப்பு நீரின் அளவு அதிகரிக்கும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.