பெண்ணின் உடலை வாங்க மறுத்து போலீசாருடன் உறவினர்கள் வாக்குவாதம்
பெண்ணின் உடலை வாங்க மறுத்து போலீசாருடன் உறவினர்கள் வாக்குவாதம்
UPDATED : அக் 27, 2026 12:26 AM
ADDED : அக் 27, 2026 12:26 AM
கீழ்ப்பாக்கம்: தற்கொலை செய்த பெண்ணின் உடலை வாங்க மறுத்து, உறவினர்கள் போலீசாருடன் வாக்குவாதம் செய்ததால், கீழ்ப்பாக்கம் மருத்துவமனையில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
ஓட்டேரியைச் சேர்ந்த சந்தோஷ், 29. இவரது மனைவி கோகிலா என்ற அஸ்ரா, 26. கடந்த 24ம் தேதி கோகிலா தற்கொலை செய்து கொண்டார். அவரது உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.
சந்தோஷின் வரதட்சணை கொடுமையால் தான், கோகிலா உயிரிழந்ததாக குற்றம் சாட்டிய அவரது உறவினர்கள், வழக்கில் போலீசார் மெத்தனமாக செயல்படுவதாகவும் குற்றம் சாட்டினர்.
தொடர்ந்து, உடலை வாங்க மறுத்து, நேற்று போலீசாருடன் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். இதனால் மருத்துவமனையில் சில மணி நேரம் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
இதையடுத்து, ஆர்.டி.ஓ., விசாரணை நடத்தப்பட்டது. தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என, உறுதியளிக்கப்பட்டதை அடுத்து, அவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டனர். இதையடுத்து, கோகிலாவின் உடல் அவரது பெற்றோரிடம் ஒப்படைக்கப்பட்டது.