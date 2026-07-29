ஜூஸ் மிஷினில் கை சிக்கி காயமடைந்த கல்லுாரி மாணவர் திடீர் உயிரிழப்பு
ஜூஸ் மிஷினில் கை சிக்கி காயமடைந்த கல்லுாரி மாணவர் திடீர் உயிரிழப்பு
UPDATED : ஜூலை 28, 2026 09:16 PM
ADDED : ஜூலை 28, 2026 07:01 PM
ஸ்ரீபெரும்புதுார்: கரும்பு ஜூஸ் மிஷினில் கை சிக்கி காயமடைந்த 19 வயது கல்லுாரி மாணவர், தனியார் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட நிலையில் நேற்று உயிரிழந்தார். மருத்துவர்களின் அலட்சியத்தால் உயிரிழப்பு ஏற்பட்டதாக கூறி, அவரது உறவினர்கள் மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டனர்.
பெரம்பூரைச் சேர்ந்தவர் ராஜ். அதே பகுதியில் கரும்பு ஜூஸ் கடை நடத்தி வருகிறார். இவரது மகன் ஷியாம், 19; தனியார் கல்லுாரி மாணவர். கடந்த 25ம் தேதி காலை, கடையில் பணிபுரிந்தபோது ஷியாமின் வலது கை, கரும்பு ஜூஸ் மிஷினில் சிக்கியது. இதில் விரல்கள் நசுங்கின. அங்கிருந்தோர் அவரை மீட்டு, அருகே உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்த்தனர்.
அங்கிருந்து, அன்றிரவு மேல் சிகிச்சைக்காக ஸ்ரீபெரும்புதுார் அடுத்த தண்டலத்தில் உள்ள தனியார் மருத்துமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
அறுவை சிகிச்சை செய்ய வேண்டும் என மருத்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர். இதையடுத்து, நேற்று முன்தினம் மாலை அறுவை சிகிச்சை செய்யப்பட்ட நிலையில், ஷியாமின் உடல் நிலை மோசமானதாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து, தீவிர சிகிச்சை பிரிவில் இருந்த ஷியாம், நேற்று காலை 7:00 மணிக்கு உயிரிழந்தார்.
கையில் ஏற்பட்ட காயத்திற்கு சிகிச்சைக்கு வந்த நிலையில், தனியார் மருத்துவமனையின் தவறான சிகிச்சையால் மகனின் உயிர் போனது என, பெற்றோர் குற்றம் சாட்டினர். இந்த நிலையில் மருத்துவமனை நிர்வாகத்தின் மீது உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனக்கூறி, ஷியாமின் உறவினர்கள் மருத்துவமனையை முற்றுகையிட்டு நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
ஸ்ரீபெரும்புதுார் டி.எஸ்.பி., கீர்த்திவாசன், முற்றுகை போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்களிடம் பேச்சு நடத்தி, விசாரித்து உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என உறுதியளித்ததை அடுத்து, அவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.
இதையடுத்து, ஷியாமின் உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக, செங்கல்பட்டு அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.