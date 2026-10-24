விஷவாயு தாக்கி இறந்த இருவரின் உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டம்
விஷவாயு தாக்கி இறந்த இருவரின் உடல்களை வாங்க மறுத்து உறவினர்கள் போராட்டம்
UPDATED : அக் 13, 2026 03:56 PM
ADDED : அக் 13, 2026 03:54 PM
வண்ணாரப்பேட்டை: மழைநீர் தொட்டியில், விஷவாயு தாக்கி உயிரிழந்த தொழிலாளர்களின் உடல்களை வாங்க மறுத்து, ஸ்டான்லி மருத்துவமனையில் உறவினர்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.
கொடுங்கையூர், தென்றல் நகர் மூன்றாவது தெருவில் மழைநீர் பாதிபபை தடுக்க, மழைநீர் தேங்கும் வகையில் தொட்டி அமைக்கப்பட்டுள்ளது. இங்கு, வைக்கப்பட்டுள்ள மின் மோட்டாரில் ஏற்பட்ட பழுதை சரி செய்ய, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் திட்டமிட்டனர்.
இதற்காக, வேலுார் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த அஸ்மத் பாஷா, 38, தாம்பரத்தைச் சேர்ந்த நவீன் குமார், 34 உள்ளிட்ட கூலி தொழிலாளர்களை வேலைக்கு அழைத்து வந்தனர்.
நேற்று முன்தினம் மழைநீர் தொட்டிக்குள் இறங்கி சரி, மோட்டார் பழுதை சரிசெய்யும் பணியில் ஊழியர்கள் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, விஷவாயு தாக்கியதில் அஸ்மது பாஷாவும், நவீன் குமாரும் மூச்சுத் திணறல் ஏற்பட்டு மயங்கி விழுந்தனர். இருவரையும் உயிரிழந்த நிலையில் தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள் மீட்டனர்.
அவர்களது, உடல் பிரேத பரிசோதனைக்காக ஸ்டான்லி அரசு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பப்பட்டது.
அங்கு, இருவரின் உடல்களை வாங்க மறுத்து, 30க்கும் மேற்பட்ட உறவினர்கள் பிணவறை முன், நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது, இறந்தவர்களின் குடும்பத்தில் ஒருவருக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வைக்கப்பட்டன.
இதையடுத்து, வண்ணாரப்பேட்டை இன்ஸ்பெக்டர் அருள்மணி தலைமையிலான போலீசார், அவர்களிடம் சமரச பேச்சு நடத்தினர். அதில் சமாதானமாகி, அஸ்மத் பாஷா, நவீன் குமார் ஆகியோர் உடல்களை வாங்கிக் கொண்டு கலைந்து சென்றனர்.