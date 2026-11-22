/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/‘நீதித்துறையில் ஒரு விண்மீன்’ நுால் வெளியீடு
ADDED : நவ 21, 2026 06:01 PM
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தி.நகர், ஹோட்டல் பிரசிடென்சி டவரில் இன்று (நவ.,21) நடந்த நுால் வெளியீட்டு விழாவில், ‘நீதித்துறையில் ஒரு விண்மீன்’ என்ற நுாலை, உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி அரங்க.மகாதேவன் வெளியிட்டார்.
உடன், இடமிருந்து: சென்னை உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி புகழேந்தி, வேலுார் மாவட்ட முன்னாள் கலெக்டர் ராஜேந்திரன், மத்திய பாதுகாப்பு படையின் முன்னாள் தலைமை இயக்குநர் விஜயகுமார், உச்ச நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதி இப்ராஹிம் கலிபுல்லா, சென்னை உயர் நீதிமன்ற முன்னாள் நீதிபதிகள் சுரேஷ்குமார், ராஜேஸ்வரன், கட்டக்கலை வல்லுநர் ராஜேந்திரன், ரோட்டரி சர்வதேச மாவட்டம் -– 3233-ன் கவர்னர் ஸ்ரீராம் துவ்ரி மற்றும் நுாலாசிரியர் பேராசிரியர் சிவ.செல்வகுமார்.