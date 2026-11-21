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விடுதலை போராட்ட வீரர் சின்ன அண்ணாமலை பற்றிய நுால் வெளியீடு
விடுதலை போராட்ட வீரர் சின்ன அண்ணாமலை பற்றிய நுால் வெளியீடு
UPDATED : நவ 20, 2026 07:10 PM
ADDED : நவ 20, 2026 07:05 PM
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கோட்டூர்புரம், அண்ணா நுாற்றாண்டு நுாலகத்தில், சமீபத்தில் நடந்த நுால் வெளியீட்டு விழாவில், விடுதலை போராட்ட வீரர் சின்ன அண்ணாமலை குறித்த 10 நுால்களை, ஜவுளி வர்த்தகர் நல்லி குப்புசாமி வெளியிட, வரலாற்று ஆய்வாளர் மருதுமோகன் பெற்றுக்கொண்டார்.
உடன், எழுத்தாளர்கள் மீனாட்சி, ஏர்வாடி ராதாகிருஷ்ணன், கல்வியாளர் வ.வே.சு., ‘வானதி’ பதிப்பக உரிமையாளர் வானதி ராமநாதன், எழுத்தாளர்கள் டி.கே.எஸ்.கலைவாணன், தென்காசி கணேசன் மற்றும் சின்ன அண்ணாமலை பேரன் மீனாட்சிசுந்தரம்.