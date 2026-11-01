தமிழகத்தில் 28 வகை பிஸ்கட்களை அறிமுகம் செய்கிறது ‘ரிலையன்ஸ்’
தமிழகத்தில் 28 வகை பிஸ்கட்களை அறிமுகம் செய்கிறது ‘ரிலையன்ஸ்’
UPDATED : அக் 31, 2026 06:07 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:04 PM
சென்னை: ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் நிறுவனத்தின், ‘கன்ஸ்யூமர் புராடக்ட்ஸ்’ பிரிவு, ‘இன்டிபெண்டன்ஸ்’ பிராண்டின் கீழ், தமிழகத்தில் 28 வகையான புதிய பிஸ்கட்களை அறிமுகம் செய்கிறது.
இதற்காக, மோட்டார் பந்தயத்தின் வேகம் மற்றும் சுறுசுறுப்பை, ‘இன்டிபெண்டன்ஸ் பவர் அப்’ தயாரிப்புடன் தொடர்புபடுத்தும் விதமாக, பிரபல நடிகர் அஜித்தின் ரேசிங் அணியுடன், ‘ரிலையன்ஸ்’ நிறுவனம், பிராண்ட் ரீதியிலான கூட்டணி அமைத்துள்ளது.
இதுகுறித்து, ‘ரிலையன்ஸ் கன்ஸ்யூமர் புராடக்ட்ஸ்’ நிறுவன இயக்குநர் கிருஷ்ணகுமார் கூறியதாவது:
தமிழகம் எங்களுக்கு மிக முக்கிய சந்தை. நுகர்வோரின் மாறுபட்ட தேவைகளை அறிந்து, அதற்கேற்ப உயர்தர தயாரிப்புகளை வழங்குவதே எங்கள் நோக்கம்.
இதன்படி, ஒன்பது புதிய தயாரிப்புகளுடன், 28 புதிய ‘பிஸ்கட்’ வகைகளை அறிமுகம் செய்கிறோம். இவை, நாளை முதல் அனைத்து மளிகை கடைகள், பல்பொருள் அங்காடிகள், ரிலையன்ஸ் ரீடெய்ல் மையங்கள் மற்றும் ‘ஆன்லைன்’ வர்த்தக தளங்களில் விற்பனைக்கு வரவுள்ளன. சிறிய பாக்கெட்டுகள் ஐந்து ரூபாய், பகிர்ந்துண்ணும் பாக்கெட்டுகள் 10 ரூபாய்-, குடும்ப பயன்பாட்டிற்கான பெரிய பாக்கெட்டுகள் 40 முதல் 125 ரூபாய் வரையிலான விலையில் கிடைக்கும்.
நடிகர் அஜித்தின் ரேசிங் அணியுடனான கூட்டணி வாயிலாக, தமிழகத்தில் தயாரிப்பின் விழிப்புணர்வையும், விற்பனையையும் கணிசமாக அதிகரிக்க திட்டமிட்டுள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.