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தாம்பரத்தில் விதிமீறிய 136 பேனர்கள் அகற்றம்

தாம்பரத்தில் விதிமீறிய 136 பேனர்கள் அகற்றம்

UPDATED : நவ 07, 2026 03:35 PM

ADDED : நவ 07, 2026 03:32 PM

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UPDATED : நவ 07, 2026 03:35 PM ADDED : நவ 07, 2026 03:32 PM

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தாம்பரம்: தாம்பரம் மாநகராட்சி பகுதிகளில், பொதுமக்களுக்கும், வாகன ஓட்டிகளுக்கும் இடையூறாக, விதிகளை மீறி வைக்கப்பட்டிருந்த, 136 விளம்பர பேனர்களை, மாநகராட்சி ஊழியர்கள் அகற்றினர்.

தாம்பரம் மாநகராட்சி எல்லைக்குட்பட்ட பகுதிகளில், வடகிழக்கு பருவமழையை கருத்தில் கொண்டும், பொதுமக்கள், பள்ளி – கல்லுாரி வாகனங்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகளின் நலன் கருதியும், விளம்பர பேனர்கள் அகற்றப்பட்டு வருகின்றன.

மூன்று நாட்களாக, மாநகராட்சி முழும் வைக்கப்பட்டிருந்த, 136 விளம்பர பேனர்கள் அகற்றப்பட்டன.

வீதிமிறி பேனர் வைத்தது தொடர்பாக, இரண்டு லட்சம் ரூபாய் அபராதம் விதிக்கப்பட்டது.

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