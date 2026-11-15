அனுமதி இல்லாத 93 பேனர்கள் அகற்றம்

ADDED : நவ 14, 2026 08:17 PM
சென்னை: ‘‘சென்னையில், அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்ட 93 விளம்பர பேனர்கள் அகற்றப்பட்டுள்ள நிலையில், உறுதித்தன்மை இல்லாத பேனர்களையும் உடனடியாக அகற்ற வேண்டும்,’’ என, மாநகராட்சி கமிஷனர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
சென்னை மாநகராட்சியில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் வளர்ச்சித் திட்டப் பணிகள் குறித்த ஆய்வுக் கூட்டம், ரிப்பன் மாளிகையில் இன்று (நவ.,14) நடந்தது.
மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் பல்வேறு துறை அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.
கூட்டத்தில் கமிஷனர் பேசியதாவது:
சென்னையில் பள்ளிக் கட்டடங்கள், சமூக நலக்கூடங்கள், எரிவாயு தகனமேடைகள் உள்ளிட்ட பணிகளை விரைந்து முடித்து, மக்கள் பயன்பாட்டுக்கு கொண்டுவர வேண்டும்.
பருவமழையை முன்னிட்டு, சாலைகளில் ஏற்பட்ட 8,459 பள்ளங்கள் தார்க்கலவை மற்றும் கான்கிரீட் மூலம் சீரமைக்கப்பட்டு வருகின்றன.
கடந்த ஐந்து மாதங்களில் 1.49 லட்சம் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டுள்ளன. மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் அனுமதியின்றி வைக்கப்பட்ட 93 விளம்பர பேனர்கள் அகற்றப்பட்டுள்ளன.
தொடர்ந்து, உரிய அனுமதியின்றியும் உறுதித்தன்மை இல்லாமலும் வைக்கப்பட்டுள்ள பேனர்களை உடனடியாக அகற்ற வேண்டும்.
சுவரொட்டிகள் இல்லாத சென்னையை உருவாக்கவும் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். பருவமழையை முன்னிட்டு, அனைத்து துறைகளுடன் ஒருங்கிணைந்து மாநகராட்சி அலுவலர்கள் பணியாற்ற வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.