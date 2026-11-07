/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/சாலையில் விழுந்த மரங்கள் அகற்றம்
ADDED : நவ 04, 2026 12:29 PM
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மதுரவாயல்: மதுரவாயல் சக்கரபாணி நகர் பகுதியில், புயல் தாக்கத்தால் சாலையில் விழுந்த மரங்களை மாநகராட்சி ஊழியர்கள் வெட்டி அகற்றினர்.
வளசரவாக்கம் மண்டலம், 147வது வார்டுக்கு உட்பட்ட மதுரவாயல் சக்கரபாணி நகர் பகுதியில், ‘முரசு’ புயலின் தாக்கத்தால் சாலையோரம் இருந்த மரம் நேற்று காலை சாலையின் குறுக்கே சரிந்து விழுந்தது. இதனால், அவ்வழியாக வாகனங்கள் செல்ல முடியாமல் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து தகவலறிந்த மாநகராட்சி ஊழியர்கள், சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்று, இயந்திரங்கள் மூலம் மரத்தை வெட்டி அகற்றினர். மேலும், சாலையில் கிடந்த மரக்கிளைகளையும் முழுமையாக அகற்றி, போக்குவரத்தை சீரமைத்தனர். இதையடுத்து, அப்பகுதியில் வாகனப் போக்குவரத்து வழக்கம்போல் தொடங்கியது.