/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/சாலையோர ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றம்
ADDED : நவ 18, 2026 05:18 PM
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வேளச்சேரி: வேளச்சேரியில் போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக சாலையோரம் இருந்த ஆக்கிரமிப்புகள் இன்று (நவ.,18) அகற்றப்பட்டன.
அடையாறு மண்டலம், வேளச்சேரி, எம்.ஆர்.டி.எஸ்., சாலையில் ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அதிகரித்து, வாகன நெரிசல் ஏற்பட்டது. கடை உரிமையாளர்களை எச்சரித்தும் ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றவில்லை.
நேற்று, மாநகராட்சி அதிகாரிகள் முன்னிலையில், போக்குவரத்துக்கு இடையூறாக இருந்த ஏழு ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அகற்றப்பட்டன. தொடர்ந்து ஆக்கிரமித்தால், உரிமம் ரத்து செய்யப்படும் என, கடை உரிமையாளர்களை அதிகாரிகள் எச்சரித்தனர்.