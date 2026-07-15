/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு: கே.கே.நகரில் அகற்றம்
UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:31 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:10 PM
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கே.கே.நகர்: கே.கே.நகரில் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியில், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நேற்று ஈடுபட்டனர்.
அசோக் நகர் மற்றும் கே.கே.நகர் பகுதிகளை இணைக்கும் பிரதான சாலையாக, கே.கே.நகர் காமராஜர் சாலை உள்ளது. இச்சாலையின் இருபுறமும் உள்ள நடைபாதைகளில், ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அதிகரித்து வந்தன. அத்துடன் சில கடைகள், நடைபாதை வரை கடைகளை விரிவாக்கம் செய்திருந்தன. நடைபாதையில் ஜல்லிக்கற்கள் மற்றும் செங்கல் குவித்தும் விற்பனை செய்யப்பட்டன.
இது குறித்து எழுந்த தொடர் புகாரையடுத்து, போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நேற்று, 'பாப்காட்' மற்றும் பொக்லைன் இயந்திரத்தின் உதவியுடன் 20க்கும் மேற்பட்ட நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றினர்.