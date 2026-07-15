தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/ நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு: கே.கே.நகரில் அகற்றம்

நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு: கே.கே.நகரில் அகற்றம்

நடைபாதை ஆக்கிரமிப்பு: கே.கே.நகரில் அகற்றம்

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:31 PM

ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:10 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

UPDATED : ஜூலை 13, 2026 05:31 PM ADDED : ஜூலை 13, 2026 05:10 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

கே.கே.நகர்: கே.கே.நகரில் நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றும் பணியில், மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நேற்று ஈடுபட்டனர்.

அசோக் நகர் மற்றும் கே.கே.நகர் பகுதிகளை இணைக்கும் பிரதான சாலையாக, கே.கே.நகர் காமராஜர் சாலை உள்ளது. இச்சாலையின் இருபுறமும் உள்ள நடைபாதைகளில், ஆக்கிரமிப்பு கடைகள் அதிகரித்து வந்தன. அத்துடன் சில கடைகள், நடைபாதை வரை கடைகளை விரிவாக்கம் செய்திருந்தன. நடைபாதையில் ஜல்லிக்கற்கள் மற்றும் செங்கல் குவித்தும் விற்பனை செய்யப்பட்டன.

இது குறித்து எழுந்த தொடர் புகாரையடுத்து, போலீஸ் பாதுகாப்புடன் மாநகராட்சி அதிகாரிகள் நேற்று, 'பாப்காட்' மற்றும் பொக்லைன் இயந்திரத்தின் உதவியுடன் 20க்கும் மேற்பட்ட நடைபாதை ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றினர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us