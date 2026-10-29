வீடுகளின் அஸ்திவாரத்தை பாதித்த மரக்கிளைகள் அகற்றம்
வீடுகளின் அஸ்திவாரத்தை பாதித்த மரக்கிளைகள் அகற்றம்
UPDATED : அக் 28, 2026 07:29 PM
ADDED : அக் 28, 2026 07:24 PM
முகலிவாக்கம்: மதனந்தபுரத்தில் வீடுகளின் அஸ்திவாரத்தை பாதித்து வந்த பழமையான மரத்தின் கிளைகளை, நம் நாளிதழ் செய்தி எதிரொலியாக மாநகராட்சியினர் அகற்றினர்.
சென்னை மாநகராட்சியின் ஆலந்துார் மண்டலம், 156வது வார்டு, மதனந்தபுரம் ராமச்சந்திரா நகர் முதல் தெருவில் உள்ள சாலையோர மரத்தின் வேர்கள், இரண்டு வீடுகளின் அஸ்திவாரத்துக்குள் சென்று பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வந்தன. மரக்கிளைகளும் வீடுகளின் சுவர்களில் படர்ந்திருந்தன.
மேலும், மரக்கிளைகளில் தெருவிளக்கு மறைந்ததால், இரவு நேரத்தில் போதிய வெளிச்சம் இல்லாமல் அப்பகுதியில் நடந்து செல்ல பெண்கள் அச்சமடைந்தனர். வாகனப் போக்குவரத்துக்கும் இடையூறு ஏற்பட்டது.
இதுகுறித்து, நம் நாளிதழில் சமீபத்தில் படத்துடன் செய்தி வெளியானது. இதையடுத்து, மாநகராட்சியினர் வீடுகளின் சுவர்களில் படர்ந்திருந்த மரக்கிளைகளை உடனடியாக அகற்றினர்.
அஸ்திவாரத்தை பாதித்து வரும் மரத்தை முழுமையாக அகற்ற பசுமைத் தீர்ப்பாயத்திடம் அனுமதி கோரியுள்ளதாக மாநகராட்சி அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர். அனுமதி கிடைத்ததும் மரம் அகற்றப்பட்டு, அதற்குப் பதிலாக வேறு இடத்தில் மரக்கன்றுகள் நடப்படும் என்றும் கூறினர்.