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'மில்லிங்' செய்யாமல் புதுப்பித்த சாலை சேதம்: ஒரே மாதத்தில் உள்வாங்கிய வடிகால் மேல் மூடி

'மில்லிங்' செய்யாமல் புதுப்பித்த சாலை சேதம்: ஒரே மாதத்தில் உள்வாங்கிய வடிகால் மேல் மூடி

UPDATED : ஜூலை 21, 2026 07:28 PM

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM

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UPDATED : ஜூலை 21, 2026 07:28 PM ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:02 PM

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சோழிங்கநல்லுார்: ஓ.எம்.ஆரில் 40 கோடி ரூபாயில் சீரமைக்கப்பட்ட சாலையில், தரமற்ற வடிகால் மேல் மூடிகள் உள்வாங்கி வருவதால், வாகன ஓட்டிகள் மற்றும் பாதசாரிகள் விபத்தில் சிக்கும் ஆபத்து ஏற்பட்டுள்ளது.

இந்திரா நகர் முதல் சிறுசேரி வரை 20 கி.மீ., தொலைவுக்கு மெட்ரோ ரயில் பணி நடந்து வருகின்றன. இதில், 4 கி.மீ., துாரத்திற்கு பணி முடிந்த பகுதிகளை சீரமைக்க, மெட்ரோ நிர்வாகம் 40 கோடி ரூபாய் வழங்கியது. ஆனால், பழைய சாலையை, 'மில்லிங்' செய்யாமல் அதன் மீது தார் போடப்பட்டதால், சாலை விரைவில் சேதமடைந்தது.

தற்போது அணுகுச்சாலைகள் மற்றும் வடிகால் பகுதிகளில், 30 அடி இடைவெளியில், வடிகால் மேல் மூடி சிலாப்'கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. தரமற்ற கான்கிரீட் மற்றும் இரும்புக் கம்பிகள் பயன்படுத்தப்பட்டதாக கூறப்படும் இந்த 'சிலாப்'கள் உள்வாங்குவதால், பள்ளங்கள் உருவாகி இருசக்கர வாகன ஓட்டிகள், பயணியர் மற்றும் பாதசாரிகள் விபத்தில் சிக்குகின்றனர்.

இது குறித்து அப்பகுதி நலச்சங்க நிர்வாகிகள் கூறியதாவது:

சாலை சீரமைப்பு முழுமையான பயன் அளிக்கவில்லை. பல இடங்களில் தரை மட்டத்தை விட சாலை உயர்ந்ததால் மழைநீர் வடிவதில் சிக்கல் ஏற்பட்டுள்ளது. தற்போது தரமற்ற வடிகால் மேல் மூடி சிலாப்களால் விபத்துகள் அதிகரித்துள்ளன. வடகிழக்கு பருவமழைக்கு முன் சாலையை தரமாக சீரமைக்கவும், மெட்ரோ நிதியை முறையாக பயன்படுத்தவும் நெடுஞ்சாலைத்துறை நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

நெடுஞ்சாலைத்துறை அதிகாரிகள் கூறுகையில், 'கடந்த ஆட்சியில் நிர்வாக குளறுபடிகளால், சாலை பணியின் தரம் பாதிக்கப்பட்டது. அதை துறை செயலரின் கவனத்துக்கு கொண்டு சென்று, சாலையின் தரத்தை உறுதி செய்ய தேவையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றனர்.

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