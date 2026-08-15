நேரு ஸ்டேடியத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட செயற்கை இழை தடகள ஓடுதளம் திறப்பு
நேரு ஸ்டேடியத்தில் புதுப்பிக்கப்பட்ட செயற்கை இழை தடகள ஓடுதளம் திறப்பு
UPDATED : ஆக 13, 2026 06:52 PM
ADDED : ஆக 13, 2026 06:22 PM
சென்னை:சென்னை பெரியமேட்டில் உள்ள நேரு உள்விளையாட்டரங்க வளாகத்தில், எட்டு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் புதுப்பிக்கப்பட்ட, செயற்கை இழை தடகள ஓடுதளத்தை, விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா நேற்று திறந்து வைத்தார்.
தமிழ்நாடு விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையம் மூலம், தேசிய மற்றும் சர்வதேச தரத்தில் வீரர், வீராங்கனையருக்கு பயிற்சி வழங்கும் வகையில், சென்னை நேரு உள்விளையாட்டரங்க வளாகத்தில், எட்டு கோடி ரூபாய் செலவில், செயற்கை இழை தடகள ஓடுதளம் புதுப்பிக்கப்பட்டது.
இந்த ஓடுதளத்தை, விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா நேற்று திறந்து வைத்தார்.
கடந்த மூன்று மாதங்களில், சென்னை உள்ளிட்ட 10 மாவட்டங்களில், 31 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் தயாரான எறிதல் மையம், செயற்கை இழை ஹாக்கி மைதானம், பாரா விளையாட்டரங்கம், இளைஞர் விளையாட்டு அரங்கம், நீச்சல் குளம் உள்ளிட்டவை திறந்து வைக்கப்பட்டு உள்ளன.