UPDATED : நவ 16, 2026 06:32 PM
ADDED : நவ 16, 2026 06:32 PM
சென்னை: சென்னையில், 121 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பேருந்து தட மற்றும் உட்புற சாலைகளைச் சீரமைக்க மாநகராட்சி டெண்டர் கோரியுள்ளது.
சென்னை மாநகராட்சியில் 35 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட சாலைகள் உள்ளன. இதில், 387 கி.மீ., நீளம் பேருந்து தட சாலைகள் அமைந்துள்ளன. மழை, மெட்ரோ ரயில் மற்றும் மேம்பாலப் பணிகளால் பல சாலைகள் சேதமடைந்துள்ளன.
இவற்றைச் சீரமைக்க, மாநகராட்சி 121 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கியுள்ளது. இதில், 66 பேருந்து தட சாலைகள் 55 கோடி ரூபாயிலும், உட்புற சாலைகள் 66.11 கோடி ரூபாயிலும் சீரமைக்கப்பட உள்ளன. உட்புற சாலைப் பணிகளுக்கு தென் சென்னைக்கு 18.75 கோடி ரூபாய், மத்திய சென்னைக்கு 30.99 கோடி ரூபாய், வட சென்னைக்கு 16.37 கோடி ரூபாய் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்பணிகளுக்கு, வரும் 27-ம் தேதிக்குள் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரப்பட்டுள்ளது. மழைக்காலம் முடிந்ததும் சீரமைப்புப் பணிகள் தொடங்கும் என மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.