/உள்ளூர் செய்திகள்/சென்னை/சாலை பள்ளங்கள் ரூ.21 கோடியில் சீரமைப்பு
UPDATED : நவ 02, 2026 08:31 PM
ADDED : நவ 02, 2026 08:27 PM
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சென்னை: ‘சென்னையில் மழையால் ஏற்படும் சாலை பள்ளங்கள், 21.80 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் உடனுக்குடன் சீரமைக்கப்படும்’ என, மாநகராட்சி தெரிவித்துள்ளது.
சென்னையில் மழையால் ஏற்படும் சாலை பள்ளங்களை சீரமைக்க பணிக்காக, 12 வாகனங்களை கமிஷனர் சமீரன் தொடங்கி வைத்தார்.
இதுகுறித்து, மாநகராட்சி கமிஷனர் சமீரன் வெளியிட்ட அறிக்கை:
சென்னை மாநகராட்சியில் மழையால் ஏற்படும் சாலை பள்ளங்களை கான்கிரீட் கலவை, குளிர் தார்க்கலவைகளை கொட்டி சீர் செய்யப்பட உள்ளது.
அதன்படி, பேருந்து சாலைகளுக்கு, 9.25 கோடி ரூபாய்; உட்புற சாலைகளுக்கு, 12.55 கோடி ரூபாய் என, 21.80 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பள்ளங்கள் சீர் செய்யப்பட உள்ளன.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.