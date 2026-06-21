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ஆகாய தாமரை அகற்றும் இயந்திரம் பழுது: வேளச்சேரி ஏரியில் தவித்த ஊழியர் மீட்பு

ஆகாய தாமரை அகற்றும் இயந்திரம் பழுது: வேளச்சேரி ஏரியில் தவித்த ஊழியர் மீட்பு

UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:53 PM

ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:23 PM

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UPDATED : ஜூலை 29, 2026 09:53 PM ADDED : ஜூலை 29, 2026 08:23 PM

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வேளச்சேரி: ஆகாய தாமரை அகற்றும் பணியின்போது இயந்திரம் பழுதானதால், வேளச்சேரி ஏரியின் மைய பகுதியில் சிக்கி தவித்த ஊழியரை, தீயணைப்பு வீரர்கள் பத்திரமாக மீட்டனர்.

சென்னையில், பருவமழை வெள்ள அபாய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, நீர்நிலைகளை துார் வாரி பாதுகாக்க அரசு நடவடிக்கை எடுத்துள்ளது. முதல்வர் விஜயின் உத்தரவின்படி, முதற்கட்டமாக கூவம் மற்றும் அடையாற்றில் வளர்ந்துள்ள, ஆகாய தாமரைகளை அகற்றி துார் வாரும் பணிகள் தொடங்கி நடந்து வருகிறது.

அந்த வகையில், நேற்று காலை 10:00 மணிக்கு நாராயணபுரம் ஏரியிலும், 11:00 மணிக்கு வேளச்சேரி ஏரியிலும் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன.

வேளச்சேரி ஏரியில் நீர்வளத்துறை அமைச்சர் ஆனந்த் மற்றும் தகவல் தொழில்நுட்ப துறை அமைச்சர் குமார் ஆகியோர் தொடங்கி வைத்தனர். நீர்வளத்துறை மற்றும் தன்னார்வ அமைப்புகள் இணைந்து, இப்பணிகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.

'ஆம்பியஸ்' என்ற மிதவை இயந்திரத்தில், ஹிட்டாச்சி என்த இயந்திரத்தை வைத்து, ஏரியின் மைய பகுதியில் ஆகாயத்தாமரை அகற்றும் பணி நடைபெற்றது. அந்த இயந்திரத்தை சுர்ஜித், 23, என்ற ஊழியர் இயக்கி கொண்டிருந்தார். மதியம் 1:00 மணிக்கு இயந்திரம் பழுதாகி, ஏரியின் மைய பகுதியில் நின்றது. பழுதை சரி செய்ய முடியாமல் ஊழியர்கள் திணறினர். ஆகாய தாமரையில் சிக்கியதால் இயந்திரம் மூழ்கும் அபாயம் ஏற்பட்டது. இது குறித்து தகவலறிந்து வந்த வேளச்சேரி தீயணைப்பு நிலைய வீரர்கள், கயிறு கட்டி இழுத்து சுர்ஜித்தை மீட்டு இயந்திரத்தையும் கரை சேர்த்தனர். இதனால், ஆகாய தாமரை அகற்றும் பணி பாதிக்கப்பட்டது. இயந்திரத்தை சரி செய்து, நாளை முதல் பணி தொடரும் என, நீர்வளத்துறை அதிகாரிகள் கூறினர்.

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