வீடுகளின் அஸ்திவாரத்தை சேதப்படுத்தும் மரத்தால் குடியிருப்புவாசிகள் அச்சம்
வீடுகளின் அஸ்திவாரத்தை சேதப்படுத்தும் மரத்தால் குடியிருப்புவாசிகள் அச்சம்
UPDATED : அக் 23, 2026 08:32 PM
ADDED : அக் 23, 2026 08:26 PM
முகலிவாக்கம்: ஆலந்துார் மண்டலம், 156வது வார்டுக்கு உட்பட்ட மதனந்தபுரம், ராமச்சந்திரா நகர் முதல் தெருவில் சாலையோரம் உள்ள 25 ஆண்டு பழமையான மரம், அப்பகுதி மக்களுக்கு அச்சுறுத்தலாக மாறியுள்ளது.
இந்த மரத்தின் வேர்கள் அருகிலுள்ள இரண்டு வீடுகளின் அஸ்திவாரங்களுக்குள் ஊடுருவி, கட்டடங்களுக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தி வருகின்றன. மரத்தின் கிளைகளும் வீடுகளின் சுவர்களில் படர்ந்துள்ளன. மேலும், தெருவிளக்கு மரக்கிளைகளால் மறைக்கப்படுவதால், இரவு நேரங்களில் சாலையில் போதிய வெளிச்சம் இல்லை. இதனால், வாகன ஓட்டிகள் சிரமப்படுவதுடன், பெண்களும் அச்சத்துடன் நடந்து செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து பாதிக்கப்பட்ட வீட்டு உரிமையாளர்களும், அப்பகுதி மக்களும் மாநகராட்சி நிர்வாகத்திடம் புகார் அளித்தும், இதுவரை உரிய நடவடிக்கை எடுக்கப்படவில்லை என குற்றம்சாட்டுகின்றனர்.
வடகிழக்குப் பருவமழை தீவிரமடையும் நிலையில், மரம் மேலும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அபாயம் உள்ளதாகக் கூறும் மக்கள், சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரிகள், உடனடியாக ஆய்வு செய்து மரத்தை அகற்றவோ அல்லது உரிய பாதுகாப்பு நடவடிக்கை எடுக்கவோ கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.