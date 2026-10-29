ஓ.எஸ்.ஆர்., நிலங்களை மீட்டு பூங்கா அமைக்க குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் கோரிக்கை
ஓ.எஸ்.ஆர்., நிலங்களை மீட்டு பூங்கா அமைக்க குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் கோரிக்கை
UPDATED : அக் 28, 2026 08:30 PM
ADDED : அக் 28, 2026 08:25 PM
குரோம்பேட்டை: தாம்பரம் மாநகராட்சி, குரோம்பேட்டை மேற்கு பகுதி மக்களின் வசதிக்காக, அங்கு ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள ஓ.எஸ்.ஆர்., நிலங்களை மீட்டு, பூங்கா அமைக்க வேண்டும் என, குடியிருப்போர் நலச்சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.
தாம்பரம் மாநகராட்சி, குரோம்பேட்டை கிழக்கு பகுதியில், 10க்கும் மேற்பட்ட பூங்காக்கள் உள்ளன. இவற்றை, முதியவர்கள் முதல் சிறியவர்கள் வரை பயன்படுத்துகின்றனர். அதேநேரத்தில், குரோம்பேட்டை மேற்கு பகுதியில், ஒரு பூங்கா கூட இல்லை.
அப்பகுதியில் உள்ள ஓ.எஸ்.ஆர்., நிலங்கள் முழுதும் ஆக்கிரமிக்கப்பட்டு உள்ளது. மற்ற இடங்களில் உள்ள ஓ.எஸ்.ஆர்., நிலங்களை மீட்கும் மாநகராட்சி நிர்வாகம், குரோம்பேட்டையில் மட்டும் நடவடிக்கை எடுப்பதில்லை. இதனால், பூங்கா இல்லாமல் மக்கள் அவதிப்படுகின்றனர்.
எனவே, குரோம்பேட்டை மேற்கில் ஆக்கிரமிப்பில் உள்ள நிலங்களை மீட்டு, பூங்கா அமைக்க வேண்டும் என, குடியிப்போர் நலச்சங்கம் கோரிக்கை விடுத்துள்ளது.