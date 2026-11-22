துணை ஜனாதிபதி வருகையால் கனரக வாகனங்களுக்கு கட்டுப்பாடு
துணை ஜனாதிபதி வருகையால் கனரக வாகனங்களுக்கு கட்டுப்பாடு
ADDED : நவ 21, 2026 02:17 AM
சென்னை: துணை ஜனாதிபதி சி.பி., ராதாகிருஷ்ணன், இரண்டு நாள் பயணமாக இன்று சென்னை வருவதை முன்னிட்டு, கனரக வாகனங்களுக்கு கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளன.
* தாம்பரத்திலிருந்து வரும் வாகனங்கள் திருநீர்மலை சந்திப்பில் திருப்பி விடப்பட்டு, குன்றத்துார் சாலை வழியாக செல்லலாம்
* பல்லாவரத்தில் இருந்து வரும் வாகனங்கள், பன்னாட்டு விமான நிலைய சந்திப்பில் திருப்பி விடப்பட்டு, தாம்பரம் நோக்கிச் செல்லலாம்
* போரூரிலிருந்து வரும் வாகனங்கள், கத்திப்பாராவில் திருப்பி விடப்பட்டு, வடபழனி வழியாகச் செல்லலாம்
* அசோக் பில்லரிலிருந்து வரும் வாகனங்கள், ‘சிபெட்’ சந்திப்பில் திருப்பி விடப்பட்டு, கிண்டி தொழிற்பேட்டை வழியாக செல்லலாம்
* அண்ணா சாலையிலிருந்து வரும் வாகனங்கள், எம்.சி.,ராஜா யு – டர்னில் திருப்பிவிடப்படும்
* அடையாறிலிருந்து வரும் வாகனங்கள், எல்.பி., சாலையில் திருப்பி விடப்படும்
* ஓ.எம்.ஆர்., பகுதியிலிருந்து வரும் வாகனங்கள், எஸ்.ஆர்.பி., டூல்ஸ் பகுதியில் திருப்பிவிடப்படும்.
* இ.சி.ஆர்., பகுதியிலிருந்து வரும் வாகனங்கள், அக்கரை சந்திப்பில் திருப்பிவிடப்படும்.
காலை 8:00 மணி முதல் 10:30 மணி வரை
நாளை
* அடையாறிலிருந்து பாரிமுனை நோக்கி செல்லும் வாகனங்கள், கிரீன்வேஸ் சாலை சந்திப்பில் திருப்பி விடப்பட்டு, ஆர்.ஏ.புரம், இரண்டாவது பிரதான சாலை சந்திப்பு – சேமியர்ஸ் சாலை, டி.டி.கே., சாலை – ஆர்.கே., சாலை – அண்ணா சாலை வழியாக செல்லலாம்
* பாரிமுனையில் இருந்து அடையாறு நோக்கி வரும் வாகனங்கள், உழைப்பாளர் சிலை சிக்னலில் வலது புறம் திருப்பிவிடப்படும். பின் வாலாஜா சாலை – அண்ணா சாலை வழியாக செல்லலாம் என, போலீசார் தெரிவித்துள்ளனர்.