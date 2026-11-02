‘ரிவர்ஸ்’ ரயில் சேவை நிறுத்தம் பட்டாபிராம் பயணியர் அதிர்ச்சி
‘ரிவர்ஸ்’ ரயில் சேவை நிறுத்தம் பட்டாபிராம் பயணியர் அதிர்ச்சி
UPDATED : நவ 01, 2026 05:17 PM
ADDED : நவ 01, 2026 05:14 PM
ஆவடி: பட்டாபிராம் – சென்னை இடையே 20 ஆண்டுகளாக இயக்கப்பட்டு வந்த, ‘ரிவர்ஸ்’ மின்சார ரயில் சேவை மாற்றப்பட்டு, திருவள்ளூர் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதால் பயணியர் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். பழையபடி இச்சேவையை தொடர வேண்டும் என, பயணியர் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
கடந்த 2004ல், பட்டாபிராம் பகுதி மக்களின் கோரிக்கையை ஏற்று, தி.மு.க.,வைச் சேர்ந்த அப்போதைய ஸ்ரீபெரும்புதுார் தொகுதி எம்.பி., கிருஷ்ணசாமியின் முயற்சியால் இச்சேவை தொடங்கப்பட்டது.
தினமும் காலை 8:30 மணிக்கு, பட்டாபிராம் சைடிங் ரயில் நிலையத்தின் மூன்றாவது நடைமேடைக்கு வரும் இந்த ரயில், 10 நிமிடங்கள் காத்திருந்து பயணியரை ஏற்றிக்கொண்டு காலை 8:40 மணிக்கு, சென்னை சென்ட்ரல் புறப்பட்டுச் செல்லும்.
காலை நேரத்தில் இயக்கப்பட்ட இந்த ரயிலில் பள்ளி, கல்லுாரி மாணவர்கள், வேலைக்குச் செல்லும் பெண்கள் மற்றும் அரசு, தனியார் நிறுவன ஊழியர்கள் கூட்ட நெரிசலின்றி பயணம் செய்து வந்தனர்.
இந்நிலையில், தெற்கு ரயில்வே நிர்வாகம் நேற்று முதல் புறநகர் மின்சார ரயில் சேவைகளில் மாற்றம் செய்துள்ளது. இதன்படி, பட்டாபிராம் ரிவர்ஸ் ரயில் சேவை திருவள்ளூர் வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால், பட்டாபிராமில் இருந்து சென்னைக்கு நேரடியாகச் செல்லும் வசதி பாதிக்கப்பட்டுள்ளதாக பயணியர் தெரிவித்து, பழையபடி ரயிலை இயக்க கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.