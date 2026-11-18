கூவம் சீரமைப்புக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை டெண்டர் கோரியது நதிகள் சீரமைப்பு நிறுவனம்
கூவம் சீரமைப்புக்கு விரிவான திட்ட அறிக்கை டெண்டர் கோரியது நதிகள் சீரமைப்பு நிறுவனம்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:24 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:24 PM
சென்னை: கூவம் ஆற்றை சீரமைக்கும் திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பதற்கான டெண்டரை, சென்னை நதிகள் புனரமைப்பு நிறுவனம் கோரியுள்ளது.
சென்னை மாநகரின் அடையாளங்களாக கூவம், அடையாறு ஆகிய ஆறுகள் உள்ளன. இந்த ஆறுகளை துாய்மைப்படுத்தவும், சுற்றுச்சூழல்ரீதியாக மீட்டெடுக்கவும், தி.மு.க., – அ.தி.மு.க., அரசுகள் முயன்றன.
குறிப்பாக, கூவம் ஆறு சீரமைப்புக்கு, 604.77 கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டன. அதில், கூவம் ஆற்றில் இருந்த ஆக்கிரமிப்புகள் அகற்றப்பட்டு, மறுகுடியமர்வு செய்யப்பட்டன.
அதேபோல், தடுப்புவேலிகள் அமைக்கப்பட்டு, கரையோரங்களில் மரக்கன்றுகள் நடப்பட்டன. ஆனால், விதிமீறி கழிவுநீர் விடுதல், குப்பை கொட்டுதல் ஆகியவற்றை தடுக்க முடிவதில்லை. இதனால், கூவம் ஆறு தற்போதும் துார்நாற்றம் வீசி வருகிறது.
அதேபோல், அடையாறு ஆறு, 17,000 கோடி ரூபாய்க்கு திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட்டது. முதற்கட்டமாக, 4,778.26 கோடி ரூபாய் மதிப்பில் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. அப்பணிகள் சில காரணங்களால் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இந்நிலையில், த.வெ.க., ஆட்சிக்கு வந்ததும், கூவம், அடையாறு ஆறுகளை மக்கள் பயன்படுத்தும் வகையில் சீரமைக்க, முதல்வர் விஜய் உத்தரவிட்டார்.
அதைத்தொடர்ந்து, சென்னை நதிகள் புனரமைப்பு நிறுவனம் சார்பில் கூவம் ஆறு சீரமைக்கப்பட உள்ளது.
அதன்படி, கூவம் ஆற்றின் கரையோரங்களில் பூங்கா, நடைபாதை, சுற்றுலா தளங்கள் உள்ளிட்டவை ஏற்படுத்தப்பட உள்ளன.
அத்துடன், கூவம் ஆற்றில் விடப்படும் கழிவுநீர் முறையான சுத்திகரிப்பு செய்யப்பட்டு விடுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
இதற்கான ஆலோசனை மற்றும் விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க, தேசிய மற்றும் பன்னாட்டு நிறுவனங்களிடம், சென்னை நதிகள் புனரமைப்பு நிறுவனம் ஒப்பந்தப்புள்ளி கோரியுள்ளது.
அதன்படி, 9.89 கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில், இதற்கான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்கப்பட உள்ளதாக, சென்னை நதிகள் புனரமைப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.